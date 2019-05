Cầm lái dàn xe sang đắt tiền của Mercedes-Benz tại Hà Nội

Đã thành thông lệ nhiều năm qua, sự kiện hướng dẫn lái xe Mercedes-Benz Driving Academy do hãng xe hạng sang Mercedes-Benz tổ chức đã trở thành một sự kiện quen thuộc với những người yêu thích thương hiệu "Ngôi sao ba cánh". Năm 2019 là lần thứ 16 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam với sự quy tụ của hàng loạt những mẫu xe đắt tiền của Mercedes-Benz như; C-class, E-Class, S-Class, G-Class,... Tại sự kiện Mercedes-Benz Driving Academy 2019 năm nay, khách hàng sẽ được trải nghiệm bốn bài thử để có thể trải nghiệm đầy đủ nhất các tính năng an toàn cũng như khả năng vận hành hiệu suất cao của các mẫu xe Mercedes-Benz. Đặc biệt tại sự kiện Mercedes-Benz Driving Academy 2019 năm nay, hãng xe sang Mercedes-Benz cũng giới thiệu tới khách hàng Việt Nam gói công nghệ an toàn trong đêm bao gồm đèn chiếu sáng LED tích hợp công nghệ MULTIBEAM và hệ thống an toàn Night View Assist Plus cho phép phát hiện chướng ngại vật phía trước. Có mặt tại sự kiện Mercedes-Benz Driving Academy 2019, ông Choi Duk Jun - Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam - chia sẻ với báo giới rằng: “Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực trang bị hệ thống tốt nhất có thể cho khách hàng của mình”. Tại sự kiện năm nay, chúng tôi đã có dịp được trực tiếp thử nghiệm cảm giác lái của những mẫu xe Mercedes-Benz. Ấn tượng nhất với bản thân người viết bài này có lẽ nằm ở bài thử Drag Race 400m với tính năng Race Start cho phép tận dụng tối đa sức mạnh từ động cơ và hộp số của chiếc xe Mercedes-Benz. Cảm giác mang lại từ chiếc xe sedan Mercedes-Benz C200 mới khi tăng tốc đột ngột từ 0-100km/h là một cảm giác khá khác biệt khi so sánh với những mẫu xe hạng sang khác như BMW hay Porsche chính là sự êm ái ngay cả khi chiếc xe đang vận hành với công suất tối đa. Sau đó là bài đánh lái zig-zag ở tốc độ cao 70km/h qua hàng loạt cọc tiêu để trải nghiệm cảm giác ổn định thân xe khi đánh lái liên tục ở tốc độ cao. Không chỉ dừng ở việc thử nghiệm những mẫu xe sedan hạng sang, Mercedes-Benz Driving Academy 2019 còn mang tới những mẫu SUV như GLC200, GLC250, GLC300 trong bài thử chạy track tốc độ cao. Những mẫu xe SUV gầm cao thể hiện sự ổn định trong từng khúc cua gắt của bài thử nghiệm và đây cũng là dịp để người cầm lái có thể tận hưởng hàng loạt các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động như hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống trơn trượt, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử,... Và cuối cùng, màn thử nghiệm công nghệ LED chiếu sáng MULTIBEAM với 84 bóng LED mỗi bên cùng cảm biến phân bổ ánh sáng tự động điều chỉnh thích ứng theo điều kiện giao thông và thời tiết. Từng bóng LED được kiểm soát độc lập nhằm tạo ra luồng sáng chính xác mà không gây chóa cho các phương tiện đi ngược chiều. Đặc biệt, tính năng ULTRA RANGE Highbeam giúp chiếc xe Mercedes-Benz tạo ra cường độ ánh sáng siêu mạnh cho phép tầm chiếu xa của hệ thống đèn MUILTIBEAM có thể lên đến 650 m. Ngoài ra, với tính năng Adaptive Highbeam Assist, hệ thống cũng có thể tự điều chỉnh tầm chiếu dựa vào khoảng cách với phương tiện phía trước. Mới lạ nhất chính là công nghệ Night View Assist Plus với những cảnh báo sớm về các chướng ngại vật xuất hiện phía trước. Điều này đặc biệt có tác dụng khi người lái xe thường xuyên phải di chuyển trên đường dài trong đêm tối bởi công nghệ Night View Assist Plus sẽ giúp người lái xe nhận biết sớm các chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện phía trước ở khoảng cách lên tới 160m đối với người, các phương tiện đi trước 100m. Có thể nói, sự kiện thường niên Mercedes-Benz Driving Academy là một dịp để các khách hàng có thể thoải mái tận hưởng những cảm giác lái êm ái mà mạnh mẽ của hãng xe hạng sang Mercedes-Benz. Thêm vào đó, đây cũng là dịp để Mercedes-Benz giới thiệu tới khách hàng Việt Nam những công nghệ mới nhất của mình để tăng thêm an toàn cũng như nâng cao trải nghiệm cầm lái Mercedes-Benz. Video: Mercedes-Benz Driving Academy 2019 tại Nga.

