Các hãng ôtô kêu trời vì mức thuế của tổng thống Trump

Hồi cuối tháng 5/2018 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã mở một cuộc điều tra theo lệnh của ông Trump để xác định xem xe ôtô nhập khẩu có phải mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ hay không, để còn áp thuế lên đến 25%. Hơn 2.300 ý kiến đã được gửi đến Bộ Thương mại trước khi các phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 19 và 20/7 tới. Theo General Motors (GM), việc thuế nhập khẩu ôtô cao có thể khiến công ty thu hẹp quy mô tại Mỹ và không còn tạo ra nhiều việc làm như hiện tại cho Mỹ. Hoạt động của công ty ở các thị trường khác cũng có thể bị ảnh hưởng do các biện pháp trả đũa từ các nước. GM hiện có 47 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 110.000 người tại Mỹ. Bộ ba thương hiệu xe hơi đình đám gồm Ford, Fiat Chrysler cho hay; ước tính, mức thuế nhập khẩu 25% sẽ tương ứng với gánh nặng 83 tỷ USD đè lên ngành công nghiệp ôtô và người tiêu dùng Mỹ. Theo hãng xe hơi Toyota, mức thuế nhập khẩu ôtô tăng 25% tại Mỹ sẽ làm tăng giá xe sản xuất tại Mỹ vì có nhiều linh kiện, phụ tùng nhập khẩu. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản này hiện có 10 nhà máy tại Mỹ và nhà máy thứ 11 liên doanh với Mazda sẽ sớm được xây dựng, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 137.000 người. "Với tiềm lực của mình tại Mỹ, hãng có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu quốc phòng của Mỹ mà không cần phải hạn chế nhập khẩu ôtô hay phụ tùng." Đại diện hãng xe hơi Nissan cho hay. Nissan hiện sở hữu nhà máy ôtô lớn nhất nước Mỹ, tạo việc làm cho 22.000 người. Theo hãng xe hơi BMW của Đức thì mức tuế nhập khẩu phụ tùng tăng sẽ khiến chi phí sản xuất xe tại Mỹ tăng theo, điều này có thể khiến lượng xe xuất khẩu giảm. BMW cũng là hãng ôtô duy nhất hiện nay có sản lượng tại thị trường Mỹ cao hơn doanh số. Theo tập đoàn Daimler cho hay; "Việc đánh thuế vào các phụ tùng nhập khẩu sẽ dẫn đến việc giảm lượng xe được sản xuất tại Alabama. Sản lượng xe giảm cũng đồng nghĩa với sự cắt giảm nhân công người Mỹ." Daimler hiện sử dụng hơn 24.000 nhân công tại Mỹ. Không thấy việc nhập khẩu ôtô và phụ tùng như hiện nay có thể đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và cho rằng kế hoạch tăng thuế là không thuyết phục. Hiện tập đoàn xe hơi Volkswagen đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 50.000 người tại Mỹ. Theo nhà sản xuất ôtô Hyundai thì việc tăng thuế sẽ gây ảnh hướng lớn và có thể gây nguy hiểm cho những kế hoạch của hãng trong việc mở rộng sản xuất tại Mỹ, bên cạnh đó cũng sẽ làm tổn hại đến những nỗ lực của ông Trump trong việc ngăn cản tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Hyundai đang tạo hơn 25.000 việc làm trực tiếp tại nhà máy và 47.000 việc làm gián tiếp tại các đại lý ở Mỹ. Một nửa trong số 4.000 nhân viên của hãng xe ôtô Volvo dự kiến sẽ làm việc tại nhà máy của hãng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, và nếu hãng không thể kinh doanh một cách tự do, số lượng việc làm cho người dân Mỹ sẽ bị cắt giảm. Volvo vừa mở nhà máy đầu tiên tại Mỹ ở bang South Carolina cách đây vài tuần và hiện có gần 300 đại lý. Jaguar Land Rover: Những ảnh hưởng bất lợi mà việc tăng thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô gây ra cho nền kinh tế có thể sẽ lớn hơn nhiều so với những lợi ích về mặt an ninh quốc gia mà chính phủ Mỹ đề cập tới. Hãng xe Anh quốc này hiện sử dụng trực tiếp hoặc thông qua các đại lý tổng cộng khoảng 8.000 nhân công, cộng thêm 2.500 nhân công thông qua mạng lưới cung cấp và phân phối của hãng tại Mỹ. Mối quan tâm lớn nhất của hãng xe hơi Mazda đó là việc người tiêu dùng sẽ không còn hứng thú với việc mua xe ôtô, đồng thời cảnh báo về việc nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế cũng như thị trường lao động Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh. Video: Tổng thống Trump từng doạ tăng mức thuế 35% xe nhập khẩu.

