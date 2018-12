Brabus 700 4x4² Final Edition "trùm cuối" của Mercedes-AMG G63

Brabus 700 4x4² Final Edition là phiên bản độ cuối cùng dành cho dòng Mercedes-Benz G-Class 2018. Xe gây chú ý với ngoại hình mạnh mẽ và nhiều trang bị mới khác với nguyên bản. So với Mercedes-AMG G63 2018 nguyên bản, Brabus 700 4x4² Final Edition có khá nhiều thay đổi về ngoại hình. Đầu tiên, lưới tản nhiệt và nội thất bên trong hãng độ Brabus sẽ thiết kế theo yêu cầu, sở thích của khách hàng. Khác với nguyên bản, Brabus 700 4x4² Final Edition cógầm cao hơn hẳn. Trên thực tế, gầm của Brabus 700 4x4² Final Edition nằm cách gần 610 mm so với mặt đất nhờ kiểu trục portal axle đặc trưng của xe off-road vốn nằm cao hơn ổ trục bánh xe và hệ thống treo điều khiển điện tử. Khả năng tăng tốc không phải là mối quan tâm duy nhất của hãng độ Brabus đối với mẫu Mercedes-AMG G63 2018. Chính vì thế, hãng độ Brabus đã khiến khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 5,5 lít của xe có thể sản sinh công suất tối đa 700 mã lực bằng cách sử dụng bộ tăng áp cỡ lớn hơn, hệ thống xả với dòng chảy tự do và một vài thay đổi khác. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại của động cơ được tăng lên mức 960 Nm. Điều này cũng khiến Mercedes-AMG G63 2018 độ Brabus có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5 giây. Đáng chú ý hơn, với bản độ này, người lái có thể tùy chỉnh khoảng sáng gầm của đầu và đuôi xe khi chỉ ngồi trong buồng lái. Một số phụ kiện ngoại thất đậm chất off-road như tấm ốp bảo vệ gầm trước/sau, cánh gió mui cỡ lớn... cũng được bổ sung ở mẫu độ. Bộ vành 5 chấu hình ngôi sao màu đen và lốp off-road Pirelli Scorpion ATR. Con số "700" ám chỉ công suất tối đa đến 700 mã lực của động cơ nằm bên dưới nắp capô được in nổi bật ở thân xe. Được biết xe sẽ có giá khởi điểm 209.000 Euro (khoảng 237.400 USD hay 5,52 tỷ đồng). Video: Brabus 700 4x4² Final Edition độ Mercedes-AMG G63.

