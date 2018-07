BMW X5 thế hệ mới công bố giá bán từ 1,39 tỷ đồng

Có 2 phiên bản máy xăng của dòng xe BMW X5 mới được bán tại thị trường ôtô Mỹ. Phiên bản BMW X5 xDrive40i thấp nhất có giá từ 60.700 USD (khoảng 1,39 tỷ đồng) và phiên bản BMW X5 xDrive50i có giá từ 75.750 USD (khoảng 1,74 tỷ đồng, chưa gồm 995 USD phí vận chuyển). Xe X5 mới sẽ tới các đại lý BMW ở Mỹ vào ngày 10/11/2018. Từ bản tiêu chuẩn, BMW X5 2019 mới đã sở hữu nhiều công nghệ đáng giá gồm: Hộp số tự động thể thao (Sport Automatic Transmission), Điều khiển giảm xóc năng động (Dynamic Damper Control), cụm đồng hồ BMW Live Cockpit Professional với chức năng định vị, 2 màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, đèn pha full LED thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, cửa sổ trời toàn cảnh... Ngoài ra, mọi phiên bản X5 2019 đều được đặt thêm tùy chọn Khởi động động cơ từ xa, Hệ thống trợ lái, hệ thống đèn laser BMW, sưởi vô lăng và vịn tay, sưởi và làm mát hộc để ly. Về thiết kế, cùng với các ''đàn em'' trong gia đình xe gầm cao BMW X-Series, BMW X5 2019 đã đổi mới về thiết kế, xe được trang bị cụm đèn pha LED và cả đèn công nghệ Laser (tùy chọn) với khoảng cách chiếu xa lên đến 500 mét. Đầu xe với cản trước thiết kế góc cạnh hơn với hốc gió đối xứng và lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của thương hiệu với viền và ''xương'' được mạ chrome cỡ lớn. Tương tự cụm đèn pha, đèn hậu cũng được tái thiết kế. Tổng thể xe khoẻ khoắn và năng động hơn với bộ mâm kích cỡ tùy chọn lên đến 22 inch (lớn nhất từ trước đến nay trên X5). X5 mới sẽ được xây dựng trên 2 phong cách: xLine trang trọng và M-Sport thể thao. Ngoài ra, BMW còn cho phép khách hàng cá nhân hoá thông qua chương trình BMW Individual. Cùng với 5-Series và 7-Series, BMW X5 thế hệ mới đã chuyển sang sử dụng nền tảng mô-đun CLAR (Cluster Architecture) mới với khung sườn được làm từ hợp kim nhôm; giúp xe nhẹ hơn mẫu xe tiền nhiệm từ 100kg – 150kg. BMW X5 mới có kích thước DxRxC lần lượt: 4.922 x 2.004 x 1.745mm và chiều dài cơ sở 2.975mm; so với thế hệ trước (F15) xe dài hơn 36mm, rộng hơn 66mm, cao hơn 19mm và chiều dài cơ sở tăng 42mm. Nhờ đó, không gian nội thất và hàng ghế thứ 3 đã được cải thiện. Xe được trang bị hệ thống treo chủ động (Adaptive M Suspension Professional) với giảm xóc chủ động DDC (Dynamic Damper Control). Về động cơ, BMW X5 hoàn toàn mới sẽ 2 phiên bản động cơ Xăng và Dầu bao gồm: Động cơ xăng V8 4.4L tăng áp kép cho công suất tối đa 462 mã lực + 650 Nm (X5 xDrive50i; không bán tại châu Âu); 6 xy-lanh (I6) 3.0L tăng áp cho công suất 340 mã lực + 620 Nm (X5 xDrive40i). Động cơ dầu 6 xy-lanh (I6) 3.0L tăng áp (X5 M50d) cho công suất 400 mã lực và 760 Nm và 265 mã lực (X5 xDrive 30d); X5 mới sẽ có thêm phiên bản plug-in hybrid và X5 M hiệu suất cao trong tương lai. BMW đã mang hệ thống đánh lái bánh sau được sử dụng lần đầu tiên trên dòng 7-Series xuống BMW X5 mới (Integral Active Steering). Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh xDrive với khoá vi sai cầu sau. Các khách hàng có thể trang bị gói nâng cấp Offroad Package với hệ thống tự động can thiệp vào sức kéo ở 4 bánh, hộp số, nâng hạ khoảng sáng gầm xe ... để tăng khả năng vận hành với 4 chế độ lái ở các địa hình như đường tuyết, đá, cát... thông qua các nút bấm ở cabin. Xe được trang bị kính lái HUD, hệ thống Live Cockpit Professional - với 2 màn hình bao gồm: hỗ trợ lái xe và màn hình đa chức năng trung tâm với kích thước 12,3 inch tích hợp hệ thống iDrive ra lệnh giọng nói và cử chỉ. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) và hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (Traffic Jam Assist)... và hỗ trợ dừng khẩn cấp (Emergency Stop Assist) cũng xuất hiện trên mẫu xe mới này. BMW X5 2019 thế hệ hoàn toàn mới (G05) ra đời để cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như: Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 và Volvo XC90 hay Porsche Cayenne. Hiện tại, BMW X5 là mẫu xe SUV hạng sang hàng đầu của BMW khi chiếc X8 phiên bản thương mại vẫn chưa được ra mắt. Video: BMW X5 2019 thế hệ hoàn toàn mới.

