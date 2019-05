BMW X5 2019, "đối thủ" Mercedes-Benz GLE sắp về Việt Nam

Sau khi được giới thiệu tại Thái Lan hồi đầu năm, mẫu xe SUV BMW X5 2019 dự kiến cũng sẽ về Việt Nam sau vài tháng nữa. Đây được xem là đối thủ của Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 và Volvo XC90 hay Porsche Cayenne. Hiện tại, BMW X5 là mẫu xe SUV hạng sang hàng đầu của BMW là X8 vẫn chưa được ra mắt. Về thiết kế, BMW X5 2019 mới sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là: 4.922 x 2.004 x 1.745mm và chiều dài cơ sở 2.975mm; so với thế hệ trước (F15) xe dài hơn 36mm, rộng hơn 66mm, cao hơn 19mm và chiều dài cơ sở tăng 42mm. Nhờ đó, không gian nội thất và hàng ghế thứ 3 đã được cải thiện hơn so với trước đây. Phần đầu xe được trang bị cụm đèn pha LED và cả đèn công nghệ Laser (tùy chọn) với khoảng cách chiếu xa lên đến 500 mét, cản trước thiết kế góc cạnh hơn với hốc gió đối xứng và lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của thương hiệu với viền và ''xương'' được mạ chrome cỡ lớn. Tương tự cụm đèn pha, đèn hậu cũng được tái thiết kế ấn tượng dạng Led hiện đại. Tổng thể xe khoẻ khoắn và năng động hơn với bộ mâm kích cỡ tùy chọn lên đến 22 inch (lớn nhất từ trước đến nay trên X5). Nhờ sở hữu khung sườn được làm từ hợp kim nhôm, xe nhẹ hơn "người tiền nhiệm" từ 100kg – 150kg (tùy phiên bản). Nội thất X5 mới được thiết kế lại hoàn toàn hiện đại, sang trọng và trang bị nhiều công nghệ như: Màn hình hiển thị kính lái HUD thế hệ mới, hệ thống Live Cockpit Professional - trang bị tiêu chuẩn với 2 màn hình bao gồm: hỗ trợ lái xe và màn hình đa chức năng trung tâm với kích thước 12,3 inch tích hợp hệ thống iDrive ra lệnh giọng nói. Một loại hệ thống hỗ trợ lái xe quen thuộc như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) và hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (Traffic Jam Assist)... Một bổ sung mới là hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp (Emergency Stop Assist) sẽ giúp xe dừng lại một cách an toàn nếu người lái xe bị mất khả năng điều khiển... Xe được trang bị hệ thống treo chủ động (Adaptive M Suspension Professional) với giảm xóc chủ động DDC (Dynamic Damper Control). BMW đã mang hệ thống đánh lái bánh sau được sử dụng lần đầu tiên trên dòng 7-Series xuống BMW X5 thế hệ mới (Integral Active Steering). Về động cơ, hiện tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể tại Thái Lan chỉ có duy nhất phiên bản BMW X5 xDrive30d M Sport. Xe được trang bị động cơ diesel dung tích 3 lít, công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp Steptronic. Hệ dẫn động 4 bánh. Công nghệ an toàn trên chiếc BMW X5 xDrive30d mới ngoài các hệ thống hỗ trợ phanh cơ bản, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc/đổ đèo… còn có camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động và trợ giúp đỗ xe chủ động.Giá xe BMW X5 2019 bản xDrive30d M Sport tại Thái Lan là 5,659 triệu bath (tương đương 4,16 tỷ đồng). Hiện chưa rõ THACO sẽ đưa phiên bản X5 mới nào về Việt Nam. Có thể, mẫu xe dành cho thị trường trong nước sẽ sở hữu mức giá không quá cao so với thị trường Thái. Video: Chi tiết BMW X5 xDrive30d M Sport phiên bản 2019.

