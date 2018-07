BMW X4 2019 giá từ 1,17 tỷ đồng "đối thủ" Mercedes GLC

Hãng xe Đức - BMW vừa chính thức ra mắt mẫu xe BMW X4 phiên bản 2019 với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương là GLC Coupe đến từ Mercedes-Benz. Là đối thủ cạnh tranh của Mercedes-Benz GLC Coupe, BMW X4 mang thiết kế tập trung vào người lái với cảm giác lái được cải thiện đáng kể. Thiết kế mới của xe được trau chuốt và cao cấp, điểm nhấn hiện đại là những đặc tính thẩm mỹ không thể nhầm lẫn của BMW X4 2019. Ở phía trước, đèn pha đôi sắc nét và đèn sương mù nằm ngang tích hợp trên khe hút gió tạo thành khuôn mặt sáu mắt quen thuộc trên các mẫu BMW X. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED tiêu chuẩn. Cụm lưới tản nhiệt đặc trưng hình quả thận được thiết kế to hơn trước, giống với đàn anh X5 mới ra mắt. Phần hông xe cơ bắp với các đường nét bao quanh cửa sổ cũng nhấn mạnh sự năng động của BMW X4 phiên bản 2019. Phần đèn hậu dạng LED phía sau của xe mang thiết kế 3 chiều, mảnh mai và sắc cạnh. Hệ thống ống xả ống kép tạo cảm giác mở rộng ở phần đuôi. X4 mới với trục cơ sở được kéo dài 81 mm và trọng tâm thấp 3mm so với mẫu xe tiền nhiệm, hai đặc điểm góp phần cải thiện tổng thể của xe. Mâm xe kích thước 20 inch (19 inch trên bản tiêu chuẩn) cùng bộ lốp BridgestoneAlenza cỡ 245/45R20 trước và 275/40R20 phía sau. Không gian bên trong cabin cao cấp, tinh tế hơn với các hệ thống hỗ trợ lái xe hiện đại, nội thất và công nghệ kết nối hàng đầu. “BMW X4 thế hệ thứ hai mang kiểu dáng đặc biệt, năng động, chức năng rõ ràng dễ sử dụng” Adrian van Hooydonk, Phó chủ tịch cấp cao BMW Group Design nói. Cũng giống như X3, BMW X4 2019 sử dụng hệ thống thông tin giải trí iDrive 6 mới nhất của BMW với màn hình cảm ứng 10,25 inch ở bảng điều khiển trung tâm. Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 12 loa, nhận dạng giọng nói và điều khiển bằng cử chỉ để chỉnh âm lượng, chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi. BMW X4 2019 sở hữu không gian nội thất cách âm tốt. Cabin được trang trí đẹp mắt với chỗ ngồi thoải mái và có rất nhiều ngăn chứa đồ. Hàng ghế phía sau có khoảng để chân dài hơn 1 inch so với X4 cũ. Dung tích khoang hành lý 523,86 lít, tăng lên 1.430 lít nếu gập hàng ghế phía sau. Các tính năng công nghệ bao gồm điểm phát sóng Wi-Fi 4G LTE có khả năng hỗ trợ tối đa 10 thiết bị và một đế sạc không dây, tuy nhiên xe chỉ có 2 cổng USB. Hệ thống Apple CarPlay tiêu chuẩn sử dụng trong một năm, nhưng sau đó người dùng phải trả 80 USD/năm để sử dụng tính năng này. Android Auto vẫn chưa được trang bị. BMW X4 2019 còn có thêm phiên bản hiệu xuất M40i, trang bị động cơ tăng áp I6 3,0 lít, với công suất 355 mã lực và mô-men xoắn 495 Nm, cho phép chiếc xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4,6 giây. Hệ thống treo thích ứng được điều chỉnh vững chắc hơn và hệ thống phanh M Sport lớn hơn là trang bị tiêu chuẩn. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với khả năng ngắt động cơ tạm thời, cảnh báo va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo làn đường, giám sát điểm mù, camera 360 độ và màn hình HUD tùy chọn... Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường vẫn hoạt động tốt trong điều kiện di chuyển tốc độ cao ở đoạn đường cong. Hãng xe sang BMW đã bán được khoảng 200.000 chiếc X4 trên toàn cầu kể từ năm 2014. Các phiên bản xDrive30i tiêu chuẩn có giá khởi điểm là 51.445 USD (tương đương 1,17 tỷ đồng) và M40i có giá 61.445 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết BMW X4 phiên bản 2019.

