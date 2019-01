BMW R Nine T giá 600 triệu độ cực chất ở Sài Gòn

Chủ nhân của chiếc xe môtô BMW R nine T trong bài viết này đang sống tại TP HCM. Với mong muốn chiếc xe trở nên cá tính hơn mà không mất đi vẻ đẹp hoài cổ nguyên bản, anh đã chỉ trang bị cho chiếc xe một số đồ chơi đơn giản nhưng độc đáo - đặc biệt nhất là cụm lốc máy trong suốt của thương hiệu Wunderlich đến từ Đức. Về tổng thể, xe vẫn được giữ nguyên bản với phong cách cổ điển vốn có. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tròn, thân xe được thiết kế tối giản đúng phong cách của dòng xe Scrambler với bình xăng 17 lít bằng thép và thành phần chính trên thân xe chủ yếu là vật liệu nhôm siêu nhẹ, bền bỉ. Tay lái xe vẫn giữ nguyen bản chỉ được thay mới bằng bộ cùm thắng Brembo "hàng hiệu". Cụm đồng hồ của chiếc xe BMW R NineT độ này vẫn nguyên bản được thiết kế dạng tròn cổ điển, nhỏ - với kim hiển thị vận tốc và được bố trí màn hình điện tử phía dưới khá dễ nhìn. Mặc dù không có các chi tiết độ cầu kỳ, chiếc xe môtô BMW R nine T này vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản, đồng thời mang đậm "chất đàn ông" mạnh mẽ, cá tính dù chỉ được người chơi xe trang trí lại không nhiều. Đáng chú ý nhất trên chiếc x này chính là bộ vỏ máy trong suốt của thương hiệu Wunderlich mang tên Xray. Bộ vỏ này giúp chúng ta nhìn xuyên thấu vào cỗ máy bên trong, ngay cả khi nó đang hoạt động. Điều này đã khiến cho chiếc xe cá tính và khác lạ hơn nhiều so với những "người anh em" BMW R Nine T khác. BMW R NineT được trang bị khối động cơ boxer 1.170cc. Động cơ sản sinh 110 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô men xoắn cực đại là 116 Nm tại 6.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số 6 cấp. Hệ thống làm mát theo kiểu bơm dầu nhớt bôi trơn trong động cơ lên két làm mát đặt ngay phía dưới cụm trợ lực tay lái rồi quay ngược trở lại. R nineT lấy cảm hứng từ chiếc lo Rider concept 2008, xe này có rất nhiều tùy chọn thửa riêng đi kèm cho phép người cầm lái có thể tự tạo ra chiếc xe độc đáo theo chất riêng. Giá xe BMW R Nine T được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam bán ra khoảng 600 triệu đồng, tuy nhiên bản độ với hàng hiệu có giá cao hơn. Video: Bộ vỏ máy trong suốt của Wunderlich trên BMW R Nine T. Video: BMW R nineT giá hơn 600 triệu đồng tại Hà Nội.

