BMW “nhá hàng” M850i Night Sky với nội thất ốp thiên thạch

BMW Individual - bộ phận chế tạo xe theo đơn đặt hàng của khách và những phiên bản đặc biệt - đã một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình bằng cách ra mắt mẫu xe BMW M850i Night Sky. Theo BMW Individual, M850i Night Sky là chiếc xe có một không hai, được ra đời vào đúng thời điểm trên bầu trời xuất hiện mưa sao băng vào hôm 3/1/2019 vừa qua. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe mới của BMW này sở hữu bộ chẻ khí trước và viền khe gió bên sườn cũng được thiết kế theo phong cách tương tự. Sơn ngoại thất của xe màu đen, không ánh kim và tạo chiều sâu. Điều này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến bầu trời khi nhìn ngắm BMW M850i Night Sky mới. Thân xe với các hốc gió thiết kế tinh tế. Tùy từng góc nhìn, chúng ta có thể thấy những khu vực nằm sát mặt đường của xe lại được sơn màu xanh dương San Marino Blue, tạo thêm vẻ ấn tượng cho ngoại thất. Vỏ gương ngoại thất khắc hình pha lê độc đáo. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu kép. Đặc biệt, hãng xe ôtô BMW đã chế tạo cùm phanh in 3D cho M850i Night Sky. So với cùm phanh truyền thống dùng trên BMW 8-Series, loại in 3D này nhẹ hơn 30%. Trước khi bước vào trong xe, có thể thấy ốp bậc cửa của M850i Night Sky được ốp mảnh thiên thạch. Những chi tiết có mảnh thiên thạch được nhận diện bằng vân Widmanstätten. Cái tên này bắt nguồn từ một người sống ở thế kỷ 19 đồng thời cũng là người đầu tiên miêu tả kiểu vân này. Vân Widmanstätten được hình thành từ các tinh thể sắt - niken dài ở những thiên thạch có tuổi thọ khoảng 10 triệu năm. Nằm ngay đằng sau cụm điều khiển trung tâm ấn tượng này là bệ tì tay với những bóng LED trông như chòm sao trên trời. Trong đó, đáng chú ý nhất là nội thất với những mảnh thiên thạch nằm trên cụm điều khiển trung tâm, nút bấm khởi động máy, cần số và núm xoay iDrive chỉnh hệ thống thông tin giải trí. Ngay cả ghế và trần xe của M850i Night Sky cũng được khâu tạo hình vân Widmanstätten đày tinh tế và khác biẹt so với các chi tiết nội thất khác. Có vẻ như động cơ của BMW M850i Night Sky không có gì khác so với phiên bản tiêu chuẩn. Do đó, "trái tim" của xe sẽ là động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4,4 lít, tạo ra công suất tối đa 523 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm tại tua máy chỉ 1.800 vòng/phút. Động cơ cho phép M850i xDrive 2019 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,7 giây cực ấn tượng. Hiện giá xe BMW M850i Night Sky vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, BMW M850i xDrive 2019 được bán với giá từ 125.700 Euro (tương đương 144.827 USD). Video: Xem chi tiết BMW M850i Night Sky hoàn toàn mới.

