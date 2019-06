BMW M3 Convertible độ supercharge của dân chơi Sài Gòn

Chiếc BMW M3 E93 Convertible đã 10 năm tuổi và hiệu suất yếu đi phần nào. Chủ nhân của chiếc xe đã quyết định tìm đến một garage có tiếng tại TP.HCM để độ động cơ siêu nạp (supercharge), nâng cấp sức mạnh cho xe. Chiếc BMW M3 E93 mui trần sở hữu màu sơn nhám tán sắc bắt mắt, cánh gió lớn phía sau sợi carbon. Mâm xe vẫn là loại nguyên bản. Hệ thống 4 ống xả titan cho âm thanh uy lực và thể hiện được sức mạnh của động cơ siêu nạp. Nắp capo mới được đặt hàng từ BMW, có phần gù lớn ở giữa để có thể đặt vừa khối động cơ to hơn, đồng thời cũng có thêm các khe hút gió để đảm bảo khả năng tản nhiệt. Bên trong cabin, ghế thể thao được bọc da đỏ, một số chi tiết được ốp carbon như vô-lăng, bảng taplo... Phần nội thất cũng không còn quá mới vì đã in dấu thời gian.Bản độ BMW M3 E93 mui trần không quá chú trọng vào ngoại hình, điểm thay đổi đáng chú ý nằm dưới nắp capo. Xe được nâng cấp bộ tăng áp siêu nạp (supercharge) của hãng VF Engineering đến từ Mỹ. Đây cũng là một trong những bản độ BMW M3 đầu tiên ở Việt Nam sở hữu bị bộ siêu nạp trong động cơ. Khác với động cơ tăng áp chỉ hoạt động khi ở ngưỡng tua máy nhất định, bộ siêu nạp được nối trực tiếp với pu-ly ngoài động cơ. Vì vậy, nó hoạt động ngay khi nổ máy. Thậm chí khi để ga ăng-ti, tua máy đã gần chạm mức 1.000 vòng/phút. Điều này cũng khiến xe ngốn nhiên liệu nhiều hơn. Chiếc xe còn trang bị bộ combo của VF Engieering gồm hệ thống tản nhiệt và ECU mới. Bộ tản nhiệt này sử dụng vật liệu hợp kim cho khả năng giảm nhiệt tốt hơn, máy bơm công suất cao và đường ống lớn để có thể bơm nước tản nhiệt mạnh hơn. Bộ phận ECU được các thợ độ Việt Nam chạy phần mềm theo chương trình của hãng độ để xe tương thích với bộ siêu nạp. Ngoài ra, phần hốc gió trên cản trước được khoét to, tạo thêm một đường dẫn gió vào thẳng động cơ và bộ siêu nạp. Như vậy chiếc BMW M3 E93 mui trần này có đến 3 đường gió, cùng với 2 đường sẵn có, đảm bảo khả năng nạp khí và tản nhiệt tốt nhất. Sau khi được nâng cấp động cơ, chiếc xe đã chạy thử nghiệm trên máy DynoJet, mức công suất đạt được là 500 mã lực. Tuy nhiên, đây chưa phải là sức mạnh tối đa mà bản độ này có thể đạt tới. Theo garage, chiếc xe sẽ được hiệu chỉnh thêm và sẽ có công suất 520 mã lực, mô-men xoắn cực đại cũng tăng lên 600 Nm. BMW M3 E93 nguyên bản sử dụng động cơ V8, dung tích 4.2L hút khí tự nhiên, công suất 414 mã lực tại vòng tua 8.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại vòng tua 3.900 vòng/phút. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe là 3,9 giây. Nhưng do tuổi đời khá lớn, chiếc BMW M3 E93 Convertible này đã bị giảm sức mạnh đáng kể, khoảng 320 mã lực. Nếu động cơ còn mới, kết hợp với bộ siêu nạp, bản độ này thừa khả năng đạt mức công suất hơn 600 mã lực. Thời gian để độ động cơ siêu nạp cho BMW M3 E93 Convertible mất khoảng 2 tháng, chưa tính thời gian đặt hàng. Sắp tới, chiếc xe này sẽ được độ thêm một số chi tiết ở ngoại hình để hoàn thiện.

