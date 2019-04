BMW 325Li 2019 - Sedan hạng sang dành riêng cho Trung Quốc

Phiên bản trục cơ sở kéo dài của mẫu xe sang BMW 3-Series mới có thể đã được phát hiện hồi đầu tháng này Trung Quốc. Nhưng giờ đây, nó đã chính thức ra mắt ở hội trường Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019. Sự phát triển của BMW 3-Series 2019 mới sở hữu trục cơ sở dài đã diễn ra song song với 3-Series thông thường nhưng sự khác biệt lớn ở đây là mẫu xe độc quyền thị trường Trung Quốc có trục cơ sở được kéo dài thêm 110 mm và giờ đây là 2.961 mm. Tổng thể chiều dài của BMW 3-Series trục cơ sở dài là 4.829 mm, khiến nó lớn hơn mọi mẫu xe khác trong phân khúc. Trục cơ sở kéo dài giúp cải thiện đáng kể chỗ để chân thêm 430 mm đối với hành khách hàng ghế sau và cửa sau chỉ dài hơn 110 mm so với 3-Series thông thường. BMW cũng đã thiết kế chỗ tựa đầu mới ở phía sau và tạo nên một chỗ tựa tay trung tâm mới mà có thể gập xuống giữa ghế sau. Một đường viền phát sáng ở lưng của ghế trước cũng đã được tích hợp vào khoang nội thất đắt giá. Mẫu 3-series trục cơ sở dài có khoang chứa hành lý tới 480 lít. Ở những vị trí khác, BMW đã tạo nên một trần kính nhìn toàn cảnh đối với chiếc sedan được kéo dài và cũng được trang bị cả một vô lăng bọc da thể thao, điều khiển điều hòa tự động ba vùng, và kính cách âm đối với kính chắn gió để tạo nên một khoang lái cách âm tuyệt vời. BMW 3-Series trục cơ sở dài ban đầu sẽ được bán độc quyền trong dạng 325Li, hoàn thiện với một động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít với 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ này được ghép cặp với một hộp số Steptronic 8 cấp và truyền công suất tới bánh sau. Để khiến việc lái 3-Series dễ nhất có thể, BMW đã trang bị mẫu sedan với các hệ thống an toàn tân tiến như cảnh báo va chạm và người đi bộ cùng tính năng phanh trong thành phố, cảnh báo rời làn đường và cảnh báo đổi làn đường, ngăn chặn va chạm phía sau và cảnh báo va chạm cắt ngang, tự đỗ xe và kiểm soát hành trình chủ động, Stop & Go... Quá trình lắp ráp 3-Series LI mới sẽ được thực hiện bởi BMW Brilliance Automotive ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Giá xe BMW 325Li 2019 tại thị trường đông dân nhất chưa được công bố. Video: Chi tiết xe sedan hạng sang BMW 325Li 2019.

