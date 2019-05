BMW 1 Series giá rẻ mới, chất không kém đàn anh X2

Nhờ được thay đổi về hệ dẫn động, BMW 1 Series 2020 thế hệ thứ ba sở hữu cabin rộng lớn so với người tiền nhiệm do không phải bố trí trục dẫn động ra cầu sau (RWD). Đây không phải là mẫu xe đầu tiên BMW sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), trước đó các mẫu xe như: 2 Series minivan, 1 Series Sedan và X1 mới nhất cũng sử dụng hệ dẫn động này. Mẫu xe BMW 1 Series giá rẻ sở hữu kiểu dáng thiết kế đẹp hơn thế hệ trước, nó mang phong cách thiết kế rất giống người anh em X2 hoàn toàn mới và nó hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn với người anh em X2. Phần đầu 1 Series nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình quả thận nối liền với nhau thay vì tách biệt như thế hệ cũ, trang bị cụm đèn pha LED thích ứng (chỉ có trên các phiên bản cao cấp). Tùy thuộc vào phiên bản, 1 Series sử dụng cản trước có thiết kế khác nhau. BMW 1 Series mới được trang bị đèn hậu LED sắc sảo hơn, BMW còn trau chuốt cho thân xe 1 Series nhiều đường gân mạnh mẽ thể thao trên thân xe và cột C được thiết kế lại hoàn toàn. Từ phía sau, thiết kế của 1 Series M135i trông năng động hơn nhiều so với đối thủ của nó là Audi A3 Sportback. BMW 1 Series mới sẽ có rất nhiều lựa chọn mâm với kiểu dáng khác nhau và kích thước từ 16 - 19 inch. Ngoài ra, lần đầu tiên 1 Series được trang bị cửa sổ toàn cảnh cho ánh sáng tràn vào bên trong cabin nhiều hơn nhằm mang lại cảm giác thoáng đãng, thoải mái cho người dùng. Trái ngược với xu hướng của ngành công nghiệp ôtô là thế hệ mới của một dòng xe sẽ có kích thước rộng rãi hơn, 1 Series mới được rút ngắn chiều dài cơ sở 20 mm xuống còn 2.670 mm, chiều dài tổng thể ngắn hơn 5mm ở mức 4.319 mm, trong khi đó chiều rộng đã tăng 34mm đạt 1.799 mm và tăng chiều cao 13 mm lên 1.434 mm. Cabin của 1 Series được thiết kế với bố cục quen thuộc trên các sản phẩm gần đây của BMW, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,8 inch tiêu chuẩn, có hỗ trợ ra lệnh bằng cử chỉ. Buồng lái kỹ thuật số với màn hình kích thước 10,25 inch đằng sau vô lăng. Màn hình hiển thị sau kính lái (HUD) 9,2 inch là một tùy chọn bổ sung.BMW 1 Series mới được trang bị 02 động cơ xăng và 03 động cơ dầu. Ở phiên bản mạnh nhất, xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) 2.0L tăng áp trên phiên bản M135i xDrive, đây là khối động cơ 4 xy-lanh mạnh nhất của BMW từ trước đến nay cho công suất tối đa 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, công suất này tương đương với X2 M35i - Phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng X2. Sức mạnh hơn 300 mã lực được truyền xuống bốn bánh (xDrive) thông qua hộp số tự động 8 cấp, M135i xDrive có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 4,8 giây. Kể từ tháng 11 sắp tới, M135i sẽ được BMW cung cấp thêm gói tùy chọn M Performance rút ngắn thời gian tăng tốc. Dự kiến, tốc độ tối đa sẽ được giới hạn điện tử ở mức 250km/h. Một loạt các hệ thống an toàn cũng được trang bị tiêu chuẩn trên 1-Series mới bao gồm: cảnh báo va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo chệch làn đường với làn đường chủ động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo thay đổi làn đường, cảnh báo va chạm phía sau. Ngoài ra, 1 Series còn có thêm tùy chọn kiểm soát khoảng cách đỗ xe, camera quan sát phía sau và tính năng trợ lý đỗ xe... BMW sẽ tổ chức buổi trưng bày ra mắt 1 Series hoàn toàn mới tại Munich, Đức từ ngày 25 đến 27/06 ở sự kiện NextGen 2019, bên cạnh việc ra mắt thêm 8 Series Gran Coupe hoàn toàn mới. Dự kiến, BMW 1 Series hoàn toàn mới sẽ được bán ra tại châu Âu vào tháng 9 năm nay. Giá bán vẫn chưa được công bố. Sau khi được bán ra, BMW 1 Series sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đồng hương như: Audi A3, Mercedes-Benz A-Class. Video: Chi tiết xe BMW 1 Series hoàn toàn mới.

Nhờ được thay đổi về hệ dẫn động, BMW 1 Series 2020 thế hệ thứ ba sở hữu cabin rộng lớn so với người tiền nhiệm do không phải bố trí trục dẫn động ra cầu sau (RWD). Đây không phải là mẫu xe đầu tiên BMW sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), trước đó các mẫu xe như: 2 Series minivan, 1 Series Sedan và X1 mới nhất cũng sử dụng hệ dẫn động này. Mẫu xe BMW 1 Series giá rẻ sở hữu kiểu dáng thiết kế đẹp hơn thế hệ trước, nó mang phong cách thiết kế rất giống người anh em X2 hoàn toàn mới và nó hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn với người anh em X2. Phần đầu 1 Series nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình quả thận nối liền với nhau thay vì tách biệt như thế hệ cũ, trang bị cụm đèn pha LED thích ứng (chỉ có trên các phiên bản cao cấp). Tùy thuộc vào phiên bản, 1 Series sử dụng cản trước có thiết kế khác nhau. BMW 1 Series mới được trang bị đèn hậu LED sắc sảo hơn, BMW còn trau chuốt cho thân xe 1 Series nhiều đường gân mạnh mẽ thể thao trên thân xe và cột C được thiết kế lại hoàn toàn. Từ phía sau, thiết kế của 1 Series M135i trông năng động hơn nhiều so với đối thủ của nó là Audi A3 Sportback. BMW 1 Series mới sẽ có rất nhiều lựa chọn mâm với kiểu dáng khác nhau và kích thước từ 16 - 19 inch. Ngoài ra, lần đầu tiên 1 Series được trang bị cửa sổ toàn cảnh cho ánh sáng tràn vào bên trong cabin nhiều hơn nhằm mang lại cảm giác thoáng đãng, thoải mái cho người dùng. Trái ngược với xu hướng của ngành công nghiệp ôtô là thế hệ mới của một dòng xe sẽ có kích thước rộng rãi hơn, 1 Series mới được rút ngắn chiều dài cơ sở 20 mm xuống còn 2.670 mm, chiều dài tổng thể ngắn hơn 5mm ở mức 4.319 mm, trong khi đó chiều rộng đã tăng 34mm đạt 1.799 mm và tăng chiều cao 13 mm lên 1.434 mm. Cabin của 1 Series được thiết kế với bố cục quen thuộc trên các sản phẩm gần đây của BMW, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,8 inch tiêu chuẩn, có hỗ trợ ra lệnh bằng cử chỉ. Buồng lái kỹ thuật số với màn hình kích thước 10,25 inch đằng sau vô lăng. Màn hình hiển thị sau kính lái (HUD) 9,2 inch là một tùy chọn bổ sung. BMW 1 Series mới được trang bị 02 động cơ xăng và 03 động cơ dầu. Ở phiên bản mạnh nhất, xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) 2.0L tăng áp trên phiên bản M135i xDrive, đây là khối động cơ 4 xy-lanh mạnh nhất của BMW từ trước đến nay cho công suất tối đa 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, công suất này tương đương với X2 M35i - Phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng X2. Sức mạnh hơn 300 mã lực được truyền xuống bốn bánh (xDrive) thông qua hộp số tự động 8 cấp, M135i xDrive có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 4,8 giây. Kể từ tháng 11 sắp tới, M135i sẽ được BMW cung cấp thêm gói tùy chọn M Performance rút ngắn thời gian tăng tốc. Dự kiến, tốc độ tối đa sẽ được giới hạn điện tử ở mức 250km/h. Một loạt các hệ thống an toàn cũng được trang bị tiêu chuẩn trên 1-Series mới bao gồm: cảnh báo va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo chệch làn đường với làn đường chủ động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo thay đổi làn đường, cảnh báo va chạm phía sau. Ngoài ra, 1 Series còn có thêm tùy chọn kiểm soát khoảng cách đỗ xe, camera quan sát phía sau và tính năng trợ lý đỗ xe... BMW sẽ tổ chức buổi trưng bày ra mắt 1 Series hoàn toàn mới tại Munich, Đức từ ngày 25 đến 27/06 ở sự kiện NextGen 2019, bên cạnh việc ra mắt thêm 8 Series Gran Coupe hoàn toàn mới. Dự kiến, BMW 1 Series hoàn toàn mới sẽ được bán ra tại châu Âu vào tháng 9 năm nay. Giá bán vẫn chưa được công bố. Sau khi được bán ra, BMW 1 Series sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đồng hương như: Audi A3, Mercedes-Benz A-Class. Video: Chi tiết xe BMW 1 Series hoàn toàn mới.