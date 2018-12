Biến Yamaha WR450F thành siêu môtô “khủng” giá 787 triệu đồng

Từ nền tảng của chiếc môtô địa hình Yamaha WR450F thế hệ 3, Rotobox đã sử dụng những công nghệ chế tạo hiện đại nhất hiện tại như CNC, in 3D và các phụ tùng siêu cao cấp vốn chỉ xuất hiện trên những chiếc xe đua tại các giải đấu danh giá như WSBK, Moto2, MotoGP để biến chiếc "cào cào" này trở thành siêu môtô cao cấp. Nhìn tổng thể bản độ này có thiết kế không khác nhiều so với nguyên bản Yamaha WR450F. Duy chỉ khác màu sơn đỏ đen trắng phối hợp khá ăn ý. Dù thiết kế không mấy khác biệt nhưng bằng việc thay thế phụ tùng cao cấp vào chiếc xe khiến nó trở thành siêu môtô cao cấp đáng mơ ước. Đầu tiên, bộ áo của xe ở phần đầu, đuôi đã được thiết kế lại. Dàn chắn bùn trước và sau của xe đã được hãng tạo hình bằng phần mềm CAD trên máy tính, sau đó sản xuất bằng công nghệ in 3D. Vì do chính hãng mâm Rotobox rất nổi tiếng độ lại nên chiếc xe cũng được chú trọng thay mới bộ mâm cực khủng. Rotobox đã sử dụng bộ mâm Rotobox Boost 5 cây bản lớn 3.5 inch ở phía trước và 5.5 inch ở phía sau cho chiếc xe. Đi kèm nó là lốp Brigestone "đầu chùa" không vân 120/60 và 190/65 đắt tiền. Tuy nhiên, công đoạn lắp bộ mâm to như vậy vào chiếc WR450F khá khó khăn. Rotobox đã phải sử dụng gắp từ Yamaha R6. Đáng chú ý, bộ gắp nầy cũng đã được chỉnh sửa lại hoàn toàn để phù hợp hơn với bản độ khi hoàn thành. Cùng với đó, các chi tiết, bộ phận ở cả dàn chân trước và sau đều được sử dụng "hàng thửa". Cụ thể, cặp phuộc USD FG461 từ Ohlins với chiều dài ngắn hơn 30mm, hành trình 255mm và được bắt vào cặp chảng ba CNC do Rotobox thiết kế. Hệ thống phanh của Rotobox Splice cũng toàn là "chất như nước cất". Rotobox đã phối hợp heo phanh Brembo GP4RR với đĩa Brembo T-Drive 208 có đường kính lên tới 320mm và độ dày 5,5mm. Phanh sau dùng đĩa Brembo đường kính 220mm, độ dày 4,5mm và kèm heo Brembo Billet 2 piston đối xứng. Hệ thống xả đặc chế và được bảo vệ bởi lớp phủ bằng sứ đặc biệt. Bằng kỹ năng của mình, hãng mâm này đã tinh chỉnh tối đa khiến trọng lượng ướt chỉ đạt 119kg, Rotobox Splice hứa hẹn sẽ đem tới hiệu năng vận hành cao. Xe được bán dưới dạng kit và nền tảng khung máy của chiếc xe Yamaha WR450F độ khủng này sử dụng chung với các dòng WR250F và YZ250F/450F từ 2017 tới nay. Tại châu Âu, giá bán của bộ kit này lên tới 29.830 Euro (khoảng 787,7 triệu đồng). Video: Biến Yamaha WR450F thành siêu môtô “khủng”.

