Bảo dưỡng xe ôtô chơi Tết Kỷ Hợi 2019 cần những gì?

Trước khi kiểm tra xe ôtô chơi Tết Nguyên Đán 2019, đầu tiên ban hãy chú ý đến lốp. Nếu đã sử dụng lốp lâu hãy nên mang xe đi đến các trung tâm lốp xe uy tín để kiểm tra lốp như độ sâu của gai, hông lốp,... và nên thay thế lốp mới để đảm bảo an toàn trước khi có một hành trình dài. Ở những trung tâm lớn hầu hết đều có máy cân chỉnh thước lái, và cân bằng động hiện đại và các bác nên kiểm tra thước lái, và canh chỉnh góc đặt bánh lái, độ chụm cho xe. Sẵn tiện kiểm tra và bơm lốp dự phòng nếu bị non hơi để nó luôn trong tình trạng hoàn hảo sử dụng khi cần thiết Nếu là lái mới hoặc xe thường xuyên mang đi kiểm tra bảo dưỡng bảo dưỡng ôtô định kỳ thì có thể không cần quan tâm đến hệ thống nhớt. Nhưng với những người sử dụng xe cũ, ít khi mang vào hãng thì nên thăm nhớt thường xuyên, nên thay nhớt mới nếu đã sử dụng một thời gian. Ưu tiên sử dụng nhớt tổng hợp 100% để tốt cho động cơ và kéo dài thời gian thay nhớt hơn. Những chiếc xe cũ cũng nên được kiểm tra nước làm mát và châm thêm nếu bị hụt (lưu ý là châm đúng loại nước làm mát đang sử dụng để tránh xung đột các thành phần hoá học có thể xảy ra khi hoà chung nhiều loại nước làm mát với nhau), có thể châm thêm nước-tinh-khiết vì phần bốc hơi là nước (nếu hệ thống giải nhiệt không bị rò rỉ). Nên thay nước làm mát mới khi sử dụng lâu khoảng 40 - 50.000 km. Thay lọc gió động cơ sau một thời gian dài sử dụng (thông thường khuyến cáo khoảng 5.000 - 10.000 km), tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào điều kiện môi trường mà xe thường xuyên vận hành. Theo nhiều chuyên gia, việc kiểm tra thấy bẩn là thay vì lọc gió có mức giá khá rẻ. Ở một số xe sử dụng loại lọc vải tầm dầu như K&N thì nên kiểm tra, vệ sinh và tra dầu mới nếu cảm thấy nó quá bẩn (đen) hoặc bị khô dầu,... Bên cạnh thay lọc gió, cũng nên để ý đến vấn đề thay lọc điều hoà vì qua thời gian sử dụng lọc bị ẩm, bụi bẩn tích tụ có thể gây ô nhiễm không khí trong xe làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ em và người lớn tuối. Thông thường mọi người thường mang rửa xe & vệ sinh hút bụi nội thất, tuy nhiên để sạch mọi ngóc ngách như thì không thể (trừ khi mang đi làm detailing). Nếu rảnh rỗi, bạn cũng có thể tự tay vệ sinh nội thất của mình tại nhà bằng những như: bàn chải đánh răng, cọ và khăn lau để quét bụi đóng li ti ở những khe nút bấm trên bảng táp-lô, táp-pi cửa, hay lau chùi vô-lăng, nút còi/ cruiser control... Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm mua một số chai vệ sinh, làm sạch, khử mùi diệt khuẩn, dưỡng da từ các thương hiệu như: 3M, Liqui Moly, Sonax hay Turtle Wax,... để tiện lợi sử dụng (loại này có giá vài trăm nghìn, bán ở các nhà phân phối hay tự tìm mua trực tuyến trên mạng Internet). Xe thường xuyên hoạt động dưới trời nắng nóng và mưa, và ít lau chùi lưỡi gạt nước khiến bộ phận này nhanh chóng bị chai, ô xi hoá xuống cấp nhanh nên gạt nước không sạch và để lại các vệt sọc trên kính sau khi rửa/gạt nước. Thông thường, thay thế lưỡi gạt cao su (lá lúa loại Bosch Arotwin có giá khoảng 300 ngàn đồng) để tiết kiệm chi phí, bạn có thể mua ở các cửa hàng phụ tùng uy tín và tự thay đơn giản tại nhà. Qua thời gian sử dụng, đa số ngoại thất xe thường bị bám nhựa đường & dễ nhận thấy nhất là ở những xe màu sáng, bạn có thể mua một số chai tẩy nhựa đường cho ôtô để tự vệ sinh tại nhà. Hãy luôn quan tâm đến bề mặt sơn, nếu thấy đã bị trầy xuống cấp cần thiết hãy mang đến các trung tâm chuyên nghiệp để được tư vấn chăm sóc. Sau một thời gian sử dụng, khoang máy dễ bị bám dầu nhớt, nước mưa khô đọng lại, rác, lá cây, bụi bẩn,... ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cũng như khả năng hoạt động bộ phận, chi tiết trong khoang máy. Vì vậy, việc vệ sinh khoang máy rất cần thiết sau thời gian 3 - 6 tháng/ 1 lần. Để đảm bảo an toàn và chuyên nghiệp, bạn có thể mang ra những trung tâm để vệ sinh với thời gian nhanh nhất khoảng 1h/1 xe với giá khoảng từ 500.000 - 1.000.000 đồng (tùy nơi, xe và tình trạng khoang máy). Bạn cũng có thể mang xe vào các trung tâm bảo dưỡng chính hãng kiểm tra. Chiếc xe cũng như con người, cần được chăm chút và bảo dưỡng kỹ lướng trước và sau khi diễn ra hành trình. Những tư vấn này chỉ là cơ bản giúp cho chũng ta có một hành trình du xuân yên tâm và an toàn hơn. Tuy nhiên, xe tốt các bạn cũng hãy nhớ đảm bảo cầm lái đúng luật lệ giao thông và đặc biết không nên "quá chén" trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Video: Quy trình bảo dưỡng xe ôtô ngay tại nhà.

