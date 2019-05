Bán tải Volkswagen Tarok giá dự kiến khoảng 465 triệu

Tại triển lãm New York 2019 diễn ra tại Mỹ vừa qua, Volkswagen đã cho ra mắt mẫu concept xe bán tải mang tên Tarok và tiết lộ với người tiêu dùng rằng, phiên bản sản xuất của mẫu xe bán tải Volkswagen Tarok sẽ có ngoại hình không quá khác biệt với mẫu xe ý tưởng. Mẫu bán tải Volkswagen Tarol 2020 mới ra mắt lần đầu tại triển lãm Sao Paulo diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Xe được phát triển dựa trên kết cấu khung gầm MQB của tập đoàn Volkswagen, có chiều dài thân xe khoảng 5 mét với diện mạo xe bán tải khoang đôi và thùng xe phía sau. Một số đặc điểm nội bật về phong cách ngoại thất của Volkswagen Tarok bao gồm phần đầu xe lấy cảm hứng từ mẫu Atlas Tanoak, đèn pha LED, thanh giằng buộc đồ trên nóc xe và thân xe có thiết kế nổi. Với thiết kế cột C và mui xe lấy cảm hứng kiểu Targa, cửa sổ trời toàn cảnh, dải đèn LED 3D ở phía sau và những mảng thân xe cứng cáp nhưng vẫn kiểu cách, thiết kế ngoại hình của Tarok trở nên khác biệt, tiên phong khi kết hợp những yếu tố cá tính của một chiếc SUV thành thị với chất năng động của một xe địa hình Nội thất của Tarok Concept cho thấy một hướng đi mới rất hiện đại trong phân khúc xe bán tải, khi mà Volkswagen áp dụng thiết kế số hóa là chủ đạo. Về cơ bản, nó cũng chẳng khác là bao so với khoang điều khiển của các mẫu xe sedan hay SUV hiện tại của Volkswagen. Thiết kế bảng đồng hồ của xe dạng Digital Cockpit cũng đã được số hóa, các nút phím điều khiển cơ học được lược bỏ thay vào đó là điều khiển kỹ thuật số,... điều khiển cho hệ thống điều hòa không khí hay màn hình thông tin điều khiển trung tâm. Một trang bị hiếm thấy của xe so với bán tải khác là trần xe bằng kính hoàn toàn. Thêm vào đó hàng ghế sau của khoang lái có thể gập xuống, tạo thêm không gian bên trong xe để chứa các vật dụng có chiều dài quá khổ. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ TSI 4 xylanh, dung tích 1.4L, sản sinh công suất 148 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Xe có 5 chế độ vận hành là Comfort, Sport, Normal, Eco và Individual. Đại diện của hãng xe ôtô Volkswagen cho biết khi chính thức được đưa vào sản xuất, Volkswagen Tarok bản thương mại sẽ được bổ sung thêm bản máy dầu là động cơ TDI 2.0L, sản sinh công suất 148 mã lực. Thậm chí sẽ có thêm bản động cơ 250 đến 300 mã lực tùy vào nhu cầu. Theo giám đốc Volkswagen, giá xe Volkswagen Tarok bản thương mại sẽ bán ra ở mức khoảng 20.000 USD (tương đương 465 triệu đồng). Ngoài ra, cũng có thể mẫu Tarok sẽ có thêm phiên bản sang trọng hơn với tầm giá từ 50.000 đến 60.000 USD (tương đương 1,15 đến 1,4 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe bán tải Volkswagen Tarok mới.

