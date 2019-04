Bán tải TQ - Great Wall có cửa cạnh tranh Ford Ranger?

Mới đây, thương hiệu ôtô Trung Quốc Great Wall đã giới thiệu một mẫu xe bán tải cỡ trung mới như đối thủ của Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton. Tuy nhiên, tên gọi chính thức của mẫu xe bán tải này vẫn chưa được hé lộ. Mẫu xe bán tải Great Wall mới sở hữu chiều dài 5.425 mm, rộng 1.972 mm và cao 1.893 mm. Như vậy, mẫu xe bán tải của này có chiều dài tương đương với Ford Ranger và rộng hơn Volkswagen Amarok. Ngoài ra, mẫu ôtô Trung Quốc này còn cao hơn bất kỳ mẫu xe bán tải cỡ trung nào hiện có trên thị trường, trừ Ford Ranger Raptor. Riêng chiều dài thùng chở hàng phía sau lại ngang ngửa Mitsubishi Triton với con số 1.520 mm. Nằm bên trong mẫu xe bán tải Great Wall là cơ sở gầm bệ P71 mới, dùng chung với SUV Haval H9. Cơ sở gầm bệ này hứa hẹn sẽ giúp xe nhẹ, bền và an toàn hơn. Bên ngoài, mẫu xe bán tải của Great Wall sở hữu thiết kế đầu xe gợi liên tưởng đến Toyota Tundra. Trong khi đó, thiết kế cụm đèn hậu đằng sau lại khá giống với Nissan Navara và Chevrolet Colorado. Hãng Great Wall cho biết, tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe bán tải này có 3 phiên bản, bao gồm thương mại, chở khách và off-road. Trong đó, phiên bản off-road đi kèm nhiều phụ kiện như thanh thể thao sports bar, giá nóc, bậc cửa bên sườn và cản va tích hợp tời kéo. Toàn bộ những phụ kiện off-road này đều được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc. Không chỉ có thiết kế "toàn cầu", mẫu xe bán tải của Great Wall còn được trang bị hệ thống treo đa liên kết phía sau. Bên trong mẫu xe bán tải Great Wall là không gian nội thất khá sang trọng với chất liệu da khâu hình quả trám. Thêm vào đó là vô lăng và cần số điện tử bọc da. Về công nghệ, mẫu ô tô Trung Quốc này được trang bị hệ thống cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và phanh khẩn cấp tự động... Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe bán tải Great Wall là 2 loại động cơ xăng và diesel. Trong đó, động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ diesel là 194 mã lực và 380 - 400 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ZF 8 cấp. Trong tương lai, hãng Great Wall dự định còn bổ sung phiên bản chạy điện cho mẫu xe bán tải mới này. Dự tính, phạm vi hoạt động sau khi được sạc đầy pin của phiên bản chạy điện lên tới 500 km. Theo ông Morio Ikeda, giám đốc thiết kế của Great Wall, mẫu xe bán tải mới được tạo hình sao cho có thể thu hút khách hàng toàn cầu. "Nếu nghĩ về một mẫu xe toàn cầu, bạn phải thay đổi thiết kế sao cho có thể đáp ứng yêu cầu ở mọi thị trường. Ngoài ra, chúng tôi không chỉ nghĩ về thị trường Trung Quốc mà toàn thế giới". Dự kiến, mức giá xe bán tải Great Wall tại thị trường Trung Quốc sẽ khá rẻ so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, mẫu xe bán tải chưa có tên này sẽ còn được bán ở những thị trường quốc tế như Úc và New Zealand. Đây vốn là những thị trường rất chuộng xe bán tải. Video: Xem chi tiết xe bán tải Great Wall 2018.

