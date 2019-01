Bán tải Lada Niva 6x6 siêu hầm hố giá chỉ 170 triệu đồng

Chiếc xe bán tải Lada Niva độc nhất vô nhị này có thể là lựa chọn thay thế giá mềm hơn nhiều so với một chiếc Mercedes-AMG G63 6x6, nhưng sự thực là dù có thể rẻ tiền thì cũng chưa chắc có ai sẵn lòng mua nó. Với chỉ 500.000 Rúp (tương đương gần 170 triệu đồng) theo tỷ giá tiền hiện tại, bạn có thể tự do lái nó về nhà. Tuy nhiên vấn đề duy nhất ở đây là bạn sẽ phải đi một chuyến tới nước Nga để tiến hành mua nó, rồi chi thêm một khoản tiền nữa để rước nó về nhà. Trên khía cạnh máy móc, cỗ máy 6 bánh này là một chiếc xe Lada Niva đời 2002 với động cơ được thay đổi, sở hữu 150 mã lực, khoảng 100.000 km trên đồng hồ, và một khung gầm lẫn thân vỏ được thay đổi lớn. Từng là một chiếc SUV nhỏ con và rất thô sơ đã được biến đổi trở thành một chiếc xe bán tải với một trục sau bổ sung để khiến nó trở thành 6x6. Chiếc xe bán tải Lada Niva 6 bánh này còn có bộ đèn pha phụ trợ trên nóc, giá đỡ, bậc cửa, tấm cản va phía trước bằng thép, bán xe off-road to lớn và một vài trang bị khác để cải thiện phong cách bề ngoài và gia tăng khả năng off-road. Đoạn quảng cáo chào bán chiếc Lada Niva 6x6 siêu hầm hố trên trang Avito khẳng định rằng chiếc xe "hàng thửa" này vẫn còn đang trong tình trạng tốt hoàn toàn và mọi thứ đều hoạt động ổn. Đây được xem là một chiếc xe bán tải rẻ nhất thế giới hiện nay khi sở hữu tới 6 bánh cùng nhièu chi tiết đọ độc đáo, mà lại thực dụng dành cho những người có thu nhập thấp nhưng vẫn đầy đủ tính năng và trang bị. Video: Xem chi tiết xe bán tải Lada Niva 6x6 siêu hầm hố.

