Á hậu Trà Giang tậu Mercedes-Benz GLC 200 giá 1,67 tỷ đồng

Chiếc Mercedes-Benz GLC 200 mới mà Á hậu Trà Giang tậu tại một showroom chính hãng ở TP HCM có ngoại thất sơn màu xanh Brilliant đẹp mắt, ngoài ra chiếc xe này còn có nhiều chi tiết được độ lại. Đây là mẫu xe "đàn em" của hai phiên bản GLC 250 và GLC 300 từng được bán trước đó tại thị trường Việt Nam. Từng được Mercedes-Benz Việt Nam đưa về vào tháng 5/2018. Trên phiên bản GLC 200, hãng xe sang Mercedes-Benz cũng sẽ rút gọn một số trang bị ở các ngoại thất lẫn nội thất để giảm giá thành, so với phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam là GLC 250 4Matic. Loạt phụ kiện AMG cũng không xuất hiện trên GLC 200 mới. Cụ thể, ở phần đầu xe - Mercedes-Benz GLC 200 vẫn sử dụng công nghệ đèn led hiệu suất cao, tuy nhiên rất có thể nó sẽ không có chức năng đèn thông minh giống như 2 phiên bản đàn anh là GLC 250 & GLC 300. Các chi tiết thiết kế tổng thể của GLC 200 vẫn mang thiết kế đặc trưng của GLC với những đường cong quyến rũ của ngôn ngữ “Sensual Purity”. Những tấm ốp mạ chrome, vòm bánh tối màu, bậc lên xuống & giá để hành lý trên nóc xe bằng hợp kim nhôm khẳng định chất SUV của xe... Ở phía đuôi xe, cụm ống xả kép mạ crom thiết kế thể thao được tích hợp với cản sau. Đèn hậu thiết kế thon gọn vẫn mang phông cách của đàn anh đang bán ra, gương chiếu hậu bên ngoài tích hợp đèn báo rẽ xi-nhan... Hệ thống mâm hợp kim cỡ 18 inches thiết kế 5 chấu đơn bản to, cùng kích cỡ lốp lốp 235/55 trên xe Mercedes GLC 200. Ngoài ra, xe còn sở hữu giá để đồ trên nóc xe, bậc lên xuống bằng vật liệu hợp kim nhôm. Về nội thất, Mercedes-Benz GLC 200 mới được hãng xe sang Đức trang bị nội thất ghế da sang trọng cùng ốp gỗ tần bì sần cao cấp, Vô lăng bọc da 3 chấu quen thuộc của Mercedes đi kèm các nút bấm tiện ích. Hệ thống giải trí trên xe bao gồm loa như phiên bản GLC 250 2018, không có bumester 13 loa như phiên bản GLC 300. Trang bị hệ thống màn hình màu TFT 7 inches có kết nối USB, Bluetooth và trình duyệt internet... Về trang bị an toàn, Mercedes-Benz GLC 200 tại Việt Nam sẽ được trang bị phanh ABS, BA, cân bằng điện tử, hệ thống chống trượt khi tăng tốc, hỗ trợ phanh chủ động, đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung, kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí bảo vệ. Mercedes-Benz GLC 200 2018 sử dụng chung động cơ M274 DE 20 2.0L tăng áp như trên "đàn anh" GLC 250 đang bán ra, mặc dù vậy công suất thấp hơn với 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe vẫn được trang bị hộp số tự động 9 cấp nhưng không có hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Hiện chưa rõ Á hậu này bỏ ra số tiền bao nhiêu để tậu chiếc crossover hạng sang của Mercedes-Benz. Chỉ biết rằng, giá bán Mercedes-Benz GLC 200 tiêu chuẩn đang được phân phối chính hãng là 1.679 tỷ đồng. Mẫu xe này hiện có giá thấp hơn hai "đàn anh" là GLC 250 4MATIC, hiện có giá 1,939 tỷ đồng, GLC 300 4MATIC có giá 2,209 tỷ đồng. Video: Ra mắt Mercedes-Benz GLC 200 giá 1,67 tỷ đồng.

