Lâm Đồng từ chối cấp phép cho Phòng khám Nhi đồng 315 do nhiều sai phạm

Hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi tại phòng khám 315 của Công ty CP Y tế CV Health 24 chưa được cấp phép tại Lâm Đồng vì hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phòng khám Nhi đồng 315

Ngày 7/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã từ chối cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi cho Phòng khám Nhi đồng 315 của Công ty Cổ phần Y tế CV Health 24 - địa điểm kinh doanh số 57- Công ty Cổ phần dịch vụ Y tế Phương Nam với thời gian hành nghề là ngoài giờ hành chính. Quyết định này được đưa ra sau khi rà soát và phát hiện nhiều điểm không phù hợp trong hồ sơ đề nghị.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, lý do chính để từ chối cấp phép là:

Người phụ trách chuyên môn kiêm nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến, người được công ty kê khai phụ trách chuyên môn kỹ thuật, hiện đang phụ trách Phòng khám Nhi của Phòng khám Đa khoa Phương Nam Đức Trọng với lịch làm việc dày đặc (7h00 – 20h00 hàng ngày), không đảm bảo đủ thời gian cho hai cơ sở.

Hồ sơ kê khai không đúng quy định: Tên phòng khám ghi chưa đúng mẫu theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Trang thiết bị không phù hợp: Các trang thiết bị y tế kê khai không phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký.

Quản lý chất thải y tế chưa đúng: Công ty kê khai các điều kiện vệ sinh môi trường chưa đúng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Thuốc cấp cứu và chống sốc chưa đúng: Danh mục hộp chống sốc và thuốc cấp cứu kê khai chưa phù hợp với quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế Lâm Đồng khẳng định chỉ xem xét và cấp phép khi phòng khám hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. Động thái này nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự an toàn cho người dân. Trước đó, một đơn vị chủ quản khác của hệ thống phòng khám 315 tại TP.HCM cũng đã bị xử phạt vì vi phạm tương tự.