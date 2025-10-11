Lâm Đồng đề xuất điều động cán bộ cấp tỉnh tăng cường cho xã phường thiếu hụt

Hơn 40% xã, phường Lâm Đồng thiếu công chức, chủ yếu ở vị trí chuyên môn như kế toán và quản lý đất đai.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh hiện có 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức so với quy định, trong đó nhiều địa phương thiếu nhân lực chuyên môn ở các lĩnh vực như chuyển đổi số, kế toán, tài chính, xây dựng, quản lý đất đai.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo gửi UBND tỉnh, có 39 xã, phường kiến nghị bố trí 215 nhân sự từ cấp tỉnh hoặc địa phương khác để bù đắp thiếu hụt. Dù việc sắp xếp, điều động nội bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc, song sự chênh lệch về chất lượng và cơ cấu chuyên môn giữa các địa phương vẫn còn lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

Đến ngày 30/9/2025, Sở Nội vụ đã điều động, tiếp nhận 71 lượt cán bộ, công chức giữa các đơn vị và nhận thêm 18 hồ sơ đề nghị điều động về cấp xã.

Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh xem xét luân chuyển, điều động công chức theo nguyện vọng cá nhân, ưu tiên bố trí trong cùng huyện hoặc khu vực lân cận, đồng thời rà soát, tuyển dụng hoặc hợp đồng nhân lực có chuyên môn phù hợp.

Các xã, phường sẽ được yêu cầu rà soát, phân công lại nhiệm vụ, bổ sung nhân sự đúng chuyên ngành để đảm bảo hoạt động chính quyền địa phương ổn định và hiệu quả.