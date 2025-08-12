Lâm Đồng: Bắt quả tang thanh niên vận chuyển hơn 3kg ma túy đá

Giàng Seo Hòa bị bắt quả tang khi vận chuyển hơn 3kg ma túy đá từ cửa khẩu Bờ Y vào Lâm Đồng để tiêu thụ.

Giàng Seo Hòa cùng tang vật. Ảnh: CALĐ

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Công an xã Quảng Sơn bắt quả tang Giàng Seo Hòa (24 tuổi, trú xã Tà Đùng) khi đang vận chuyển trái phép hơn 3kg ma túy tổng hợp Methamphetamine.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Hòa có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực cửa khẩu Bờ Y (giáp biên giới Lào) về địa bàn xã Quảng Sơn để tiêu thụ.

Chiều cùng ngày, khi Hòa đang giao ma túy cho một đối tượng tại quán cà phê ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn để nhận tiền công 5 triệu đồng, lực lượng công an đã ập vào khống chế, thu giữ tang vật hơn 3,025 kg ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.