Lâm Đồng: Bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Công an Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo.

Lê Hoàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (SN 1991) thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Huy quen chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, trú tại xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng) từ thời phổ thông. Để tạo lòng tin, Huy tự giới thiệu mình là Trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến tháng 3/2023, Huy nhiều lần vay tiền của chị N. với nhiều lý do khác nhau như đáo hạn ngân hàng, mua hải sản, đầu tư…

doi-tuong-tran-quoc-huy.jpg
Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: CALĐ

Tổng số tiền Huy vay lên tới hơn 9 tỷ đồng, sau đó chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng điện tử USDT và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến. Toàn bộ số tiền này bị thua lỗ, đến nay Huy mới trả cho chị N. hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ thông tin Huy đưa ra là gian dối, có dấu hiệu rõ ràng của hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo: ai từng là bị hại, đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Quốc Huy tại ngân hàng Sacombank, hãy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (117 Tôn Đức Thắng, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) hoặc trực tiếp với Trung tá Tạ Trương Khắc Dũng, số điện thoại 0397.376.455 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".