LACTO MASON Việt Nam bị phạt 634 triệu đồng vì giả nhãn hiệu Lacto Mason

Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam đã đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Lacto Mason.

Theo Thùy Linh/Người Lao động

Theo tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 112 đường Nam Vân Lũng, xã An Khánh, TP Hà Nội thuộc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam.

lacto-1.png
LACTO MASON Việt Nam bị phạt 634 triệu đồng vì tội làm hàng giả nhãn hiệu Lacto Mason

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này chưa thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, đồng thời đang kinh doanh nhiều sản phẩm mang dấu hiệu "Lacto Mason" trên bao bì, tem nhãn, hóa đơn và hợp đồng mua bán. Đây là một nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên đặt âm đạo và mỹ phẩm gel vệ sinh phụ nữ. Doanh nghiệp còn sử dụng website thương mại điện tử lactomason.com.vn để quảng bá, xúc tiến sản phẩm nhưng không công bố đầy đủ thông tin theo quy định, đồng thời đưa thông tin hàng hóa vi phạm lên môi trường mạng.

Qua kiểm tra, có tổng cộng 6 loại sản phẩm vi phạm với trị giá bị tạm giữ lên tới gần 1,46 tỉ đồng; số hàng đã xuất bán trị giá hơn 75 triệu đồng, trong đó lợi nhuận bất hợp pháp ước tính hơn 68,9 triệu đồng.

Hành vi xâm phạm trí tuệ tại LACTO MASON Việt Nam cho thấy thủ đoạn tinh vi

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam thừa nhận toàn bộ hành vi đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như sử dụng dấu hiệu vi phạm trên tên công ty, hóa đơn, hợp đồng và sản phẩm. Một số mặt hàng còn được xác định thuộc nhóm thiết bị y tế loại B nhưng chưa có hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật.

Với 9 hành vi vi phạm nghiêm trọng, Đội QLTT số 1 đã đề xuất mức xử phạt hành chính tổng cộng 634,5 triệu đồng. Các hành vi gồm: Kinh doanh tại địa điểm chưa thông báo với cơ quan đăng ký; đặt hàng gia công hàng hóa xâm phạm quyền nhãn hiệu; sử dụng dấu hiệu vi phạm trên giấy tờ giao dịch; mua bán thiết bị y tế chưa công bố điều kiện kinh doanh; cung cấp, công bố thiếu thông tin hàng hóa và chủ sở hữu trên website; Không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi trong hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Chi cục QLTT TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn, xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

