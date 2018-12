Tục đón Giáng sinh quái đản và kỳ cục nhất trên thế giới

Bạn sẽ không khỏi bất ngờ với những phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ ở các nước. Ở Nam Phi, để chào đón Giáng sinh, họ sẽ ăn một món ăn đặc biệt, và món ăn đó không dành cho những người yếu tim. Đó là người dân địa phương thường chiên giòn sâu bướm để ăn. Krampus, một con quỷ Giáng sinh mà người lớn ở Úc thườn kể với lũ trẻ con rằng nó sẽ xuất hiện và đánh những đứa trẻ hư bằng các cành cây, làm cho lũ trẻ sợ chết khiếp. Ở Na Uy, không ai quét nhà vào đêm trước Giáng sinh. Mọi cây chổi được giấu kín, đề phòng phù thủy và những linh hồn ma quỷ ăn cắp nó. Không phải gà Tây mà gà rán KFC mới là món ăn truyền thống của người Nhật Bản vào Giáng sinh. Các cửa hàng KFC trên khắp nước Nhật hoạt động hết công suất, còn người dân thì thường đặt hàng cả xô gà rán để ăn cùng gia đình mình vào lễ Giáng sinh. Ngoài ra, người dân ở đất nước mặt trời mọc gửi cho nhau những tấm thiệp màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch trong dịp Noel chứ không phải màu đỏ như ở các nước khác. Vì theo họ, màu đỏ chỉ được sử dụng để viết những tờ cáo phó mà thôi. Người dân Ukraine sử dụng mạng nhện để trang trí cho cây thông Giáng sinh và cho rằng, ai là người đầu tiên nhìn thấy mạng nhện trên cây thông vào buổi sáng Giáng sinh thì người ấy sẽ gặp may mắn cả năm. người dân Ukraine cho rằng, phủ mạng nhện lên cây thông Noel thì sẽ giúp gia đình sung túc, làm ăn phát tài. Vào dịp Giáng sinh, phụ nữ độc thân ở Cộng hòa Czech sẽ đứng quay lưng về phía cổng nhà, ném giày qua vai. Nếu giày quay mũi vào cửa, thì năm tới họ sẽ tìm được người bạn đời. Còn nếu giày quay gót vào cửa, các cô gái này sẽ vẫn tiếp tục sống cô đơn. Greenland có một số món ăn rất kỳ lạ trong ngày Giáng sinh như Mattak hay Kiviak. Mattak là da cá voi có một dải mỡ bên trong hay Kiviak là món ăn làm từ xác của một loại chim biển bọc trong da hải cẩu và để phân hủy hoàn toàn trong vòng 7 tháng. Theo tục đón Giáng sinh ở Slovakia, người đàn ông có tiếng nói lớn nhất trong nhà sẽ hất một thìa bánh loksa lên trần nhà. Bánh càng bám lâu vào trần tức là gia đình sẽ càng nhiều may mắn. Vào Giáng sinh, trẻ em Nam Phi được nghe kể câu chuyện về Danny, một cậu bé đã trái lời bà mà ăn những chiếc bánh để dành cho ông già Noel. Vì điều này, bà cậu bé đã... giết chết cậu và hồn ma cậu bé ám ảnh các ngôi nhà vào ngày Giáng Sinh. Venezuela bắt đầu đón giáng sinh từ ngày 16/12 bằng một nghi lễ sáng sớm có tên Misa de Aguinaldo, mọi người đến dự bằng cách trượt patin. Các đường phố bị chặn cho tới 8h sáng để đảm bảo an toàn cho các tay trượt patin. Hai quốc gia Áo và Đức có phong tục dọa trẻ con bằng cách mặc trang phục ác quỷ Krampus lượn lờ ngoài đường để dọa những đứa trẻ có tên trong danh sách đen của ông già Noel. Ác quỷ Krampus là người anh em song sinh đối lập với ông già Noel, có nhiệm vụ “bắt cóc” những đứa trẻ hư và “ăn thịt” chúng trong đêm Giáng sinh. Vào 3h chiều ngày Giáng sinh, các gia đình Thụy Điển sẽ ngồi quây quần trước tivi để xem “Vịt Donald và những người bạn” và một số bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh khác. Người Thụy Điển xem đi xem lại chương trình này mỗi năm nhưng chưa bao giờ thấy chán mà luôn háo hức chờ đợi. Mỗi khi đài truyền hình định ngừng chiếu, họ phải đối mặt với sự phản đối dữ dội của công chúng. Mời quý vị xem video: Cách làm đồ trang trí Giáng sinh handmade

