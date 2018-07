Truy tìm bí ẩn loạt hiện tượng thiên nhiên kỳ quặc chưa từng có

Khi bắt gặp những hiện tượng thiên nhiên kỳ quặc như cảnh bọt sủi bí ẩn trên một giao lộ ở Nam Kinh, Trung Quốc, vào năm 2013 này ai cũng phải sợ hãi. Bọt trắng bí ẩn trào ra từ dưới lòng đất, bốc mùi vô cùng khó chịu. Sau đó chính quyền địa phương thông báo chính thức rằng chất lỏng đó bị rò rỉ từ công trình xây dựng tàu điện ngầm gần đó, nhưng nhiều người không tin. Nằm ở phía Tây sa mạc Sahara, địa hình có cấu trúc Richat này trông giống như một cái mắt rộng lớn, nên được gọi là Con mắt Sahara. Với các đường tròn đồng tâm có đường kính lên 50 km, cấu trúc mái vòm bị xói mòn này được đoán do tác động của tiểu hành tinh. Rãnh nứt đen là một khe nứt tự nhiên trong Khu bảo tồn quốc gia Canyonlands, Mỹ. Được biết vết nứt này là một sự hình thành tự nhiên. Hiện tại địa điểm này rất thu hút khách du lịch vì sự bí ẩn của nó. Những ngọn đồi cầu vồng ở Cam Túc, Trung Quốc. Nơi đây đã được đưa vào danh sách các di sản thiên nhiên thế giới của Unesco vào năm 2009 vì sự độc đáo và mỹ miều của nó. Theo lý giải của các chuyên gia, những ngọn đồi này có màu sắc như vậy là do trong các dãy đá có chứa nhiều khoáng chất khác nhau. Rừng cây ma thuật. Được trồng vào năm 1930, rừng cây lạ lùng này có 400 cây thông tự động uốn cong về phía Bắc. Cho đến nay vẫn không ai biết tại sao điều đó lại xảy ra. Vào năm 1911, nhà khoa học người Australia Griffith Taylor đã khám phá ra hiện tượng đặc biệt này ở thung lũng Tyler, Nam Cực. Trông giống như tảng băng đang rỉ máu nhưng thực chất do trong nước khu vực này có quá nhiều oxit sắt, dẫn đến hiện tượng nước đỏ và trông giống như máu. Ljen - Núi lửa màu xanh. Núi lửa này nằm trên hòn đảo Java ở Indonesia, bao gồm nhiều núi lửa nhỏ có dung nham màu xanh. Thực chất, Ljen thuộc nhóm núi lửa composite, có rất nhiều lưu huỳnh. Khi lưu huỳnh được đốt ở nhiệt độ trên 360 độ C, nó sẽ bốc cháy và chuyển sang màu xanh lam rất bắt mắt. Đá sốngPyura Chilensis ở Chile. Nó là sinh vật biển không có não và cơ quan cảm giác.Nó sinh ra là con đực, nhưng nó tạo ra các bộ phận của con cái và sau đó tự sinh sản. Máu của nó có chứa kim loại gọi là vanadium. Thác nước ngầm ở Mauritius, đây là một trong nhữnghiện tượng thiên nhiên kỳ lạvà ngoạn mục nhất của Trái đất.Thực chất, không có bất cứ điều bí ẩn nào, chỉ là do vùng biển có quá nhiều màu sắc pha trộn, gây ra ảo giác khi chụp từ trên cao xuống. Núi lửa phun trào kèm với sét đánh ở Chile. Hiện tượng này do hạt tro bụi bị dung nham điện hóa. Sét thường xuất hiện ở phần dưới tro phủ dâng lên. Hố băng ở Nam Cực được phát hiện ra vào tháng 10/2017. Nó gây kinh ngạc bởi độ rộng khoảng 77.700km2. Hiện tượng này do một vùng nước mở rộng liên tục, nơi có thể thấy băng đá cứng. Tuyết cuộn bánh xe. Đây là một hiện tượng thiên nhiên khá hiếm thấy, hình thành do những lớp tuyết đầu tiên hình thành yếu, dễ vỡ và dễ dàng lăn đi theo gió, làm cho nó trông giống như chiếc bánh donut. Mưa máu xảy ra bang Kerala thuộc miền nam Ấn Độ. Lúc đầu người ta nghi ngờ hiện tượng này do thiên thạch gây ra nhưng sau đó, các nhà khoa học cho biết, hiện tượng nàydo bào tử của tảo lục sinh sôi trên mặt đất địa phương nguồn gốc từ gen Trentepohlia. Tiếng ồn ào kỳ lạ. Rất nhiều người dân địa phương đã nghe thấy tiếng ồn ào kỳ cục ở khu vực Taos, thuộc bang New Mexico, Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả khi nghe thấy tiếng ồn ào cả ngày lẫn đêm thì cũng không ai biết nguồn gốc tiếng ồn này từ đâu mà có. Hiện tượng cầu vồng trắng,do các giọt nước rất nhỏ - nhỏ hơn 0,05 mm, đọng lại, nhiễu xạ làm cho nó trông như chiếc nhẫn màu trắng bí ẩn. Mời quý vị xem video: Hé lộ bí ẩn dòng sông màu lam ngọc vô cùng kỳ lạ

