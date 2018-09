Sự thực thú vị 10 địa danh độc lạ, bí ẩn nhất thế giới

Điểm xa nhất tính từ trung tâm Trái đất. Do sự phồng lên của Trái đất ở đường xích đạo, nên đỉnh ngọn núi lửa Chimborazo ở Ecuador là điểm xa nhất tính từ trung tâm Trái đất. Đỉnh của địa danh độc lạ này cao 6.268m, là một ngọn núi lửa không còn hoạt động ở Ecuador. Hệ thống hang động dài nhất thế giới. Hệ thống hang động mạch núi Mammoth-Flint (Mammoth-Flint Ridge Cave System) có những mạch núi hình thành bên dưới hang, có tổng chiều dài hang hơn 630km, là hang dài nhất thế giới. Đảo mới "nở" gấp 8 lần. Đảo Niijima hình thành tại Nhật Bản do hoạt động địa chất núi lửa phun trào ở Thái Bình Dương đã nhân rộng gấp 8 lần so với kích thước ban đầu. Ban đầu, hòn đảo này có đường kính khoảng 200m, sau đó, kích thước của Niijima tăng gấp 8 lần kích thước ban đầu và nhô khỏi mặt biển từ 20-25m. Sông Congo ở châu Phi là sông sâu nhất thế giới. Nó được mệnh danh là “Cánh cửa địa ngục”, có chiều dài gần 4.800km, là con sông nhiều nước thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau sông Amazon. Con sông này có một lịch sử lâu dài và thần bí. Nó cũng được biết đến với một hẻm núi dài 120,7km vô cùng đáng sợ. Greenland là hòn đảo lớn nhất. Nó là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có diện tích 2.175.600 km2. Greenland có địa hình và khí hậu rất khắc nghiệt. Ngoại trừ vùng duyên hải rộng khoảng 410.450 km2, bề mặt toàn đảo phủ một lớp băng, khá nhiều nơi là băng vĩnh cửu và sông băng. Ở một số nơi, lớp băng này dày tới 4.300m. Thời tiết trên đảo không ổn định, nhiều sương mù. Hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới. Đảo hoang Bouvet thuộc Nauy ở phía nam Đại Tây Dương có khoảng cách gần đất liền nhất là 1700km. Đảo này có những vách đá dốc thẳng đứng và cả đảo hoàn toàn được bao phủ bởi băng giá, đến mùa đông vùng biển quanh đảo cũng đóng băng theo. Điểm cực Nam xa nhất là Nam Cực. Nam Cực được xác định tại điểm có độ cao 2.800m so với mực nước biển trung bình, là điểm giao nhau giữa trục tự quay và bề mặt phía nam của Trái đất. Điều thú vị là ở Nam Cực mọi đầu nam của kim nam châm trong la bàn đặt nơi khác đều hướng về phương vuông góc với mặt đất. Trái với Nam Cực, điểm cực Bắc xa nhất không phải là Bắc Cực. Điểm cực Bắc xa nhất là đảo Kaffeklubben, thuộc Greenland. Nó lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1900 bởi nhà thám hiểm người Mỹ Robert E. Peary.Biển Chết là nơi thấp nhất trên bề mặt Trái đất. Nó nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Biển Chết dài 76km, chỗ rộng nhất tới 18km và chỗ sâu nhất là 400m. Bề mặt Biển Chết nằm ở 417,5m dưới mực nước biển (số liệu năm 2005). Điểm cao nhất trên thế giới chính là núi Everest. Đây là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất khi so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8.848m, nhưng nó vẫn cao lên khoảng 2,5cm hàng năm. Mời quý vị xem video: Bí ẩn vùng đất thiêng cấm phụ nữ và trẻ em được bước vào. Nguồn video: Vietnamnet

Điểm xa nhất tính từ trung tâm Trái đất. Do sự phồng lên của Trái đất ở đường xích đạo, nên đỉnh ngọn núi lửa Chimborazo ở Ecuador là điểm xa nhất tính từ trung tâm Trái đất. Đỉnh của địa danh độc lạ này cao 6.268m, là một ngọn núi lửa không còn hoạt động ở Ecuador. Hệ thống hang động dài nhất thế giới. Hệ thống hang động mạch núi Mammoth-Flint (Mammoth-Flint Ridge Cave System) có những mạch núi hình thành bên dưới hang, có tổng chiều dài hang hơn 630km, là hang dài nhất thế giới. Đảo mới "nở" gấp 8 lần. Đảo Niijima hình thành tại Nhật Bản do hoạt động địa chất núi lửa phun trào ở Thái Bình Dương đã nhân rộng gấp 8 lần so với kích thước ban đầu. Ban đầu, hòn đảo này có đường kính khoảng 200m, sau đó, kích thước của Niijima tăng gấp 8 lần kích thước ban đầu và nhô khỏi mặt biển từ 20-25m. Sông Congo ở châu Phi là sông sâu nhất thế giới. Nó được mệnh danh là “Cánh cửa địa ngục”, có chiều dài gần 4.800km, là con sông nhiều nước thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau sông Amazon. Con sông này có một lịch sử lâu dài và thần bí. Nó cũng được biết đến với một hẻm núi dài 120,7km vô cùng đáng sợ. Greenland là hòn đảo lớn nhất. Nó là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có diện tích 2.175.600 km2. Greenland có địa hình và khí hậu rất khắc nghiệt. Ngoại trừ vùng duyên hải rộng khoảng 410.450 km2, bề mặt toàn đảo phủ một lớp băng, khá nhiều nơi là băng vĩnh cửu và sông băng. Ở một số nơi, lớp băng này dày tới 4.300m. Thời tiết trên đảo không ổn định, nhiều sương mù. Hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới. Đảo hoang Bouvet thuộc Nauy ở phía nam Đại Tây Dương có khoảng cách gần đất liền nhất là 1700km. Đảo này có những vách đá dốc thẳng đứng và cả đảo hoàn toàn được bao phủ bởi băng giá, đến mùa đông vùng biển quanh đảo cũng đóng băng theo. Điểm cực Nam xa nhất là Nam Cực. Nam Cực được xác định tại điểm có độ cao 2.800m so với mực nước biển trung bình, là điểm giao nhau giữa trục tự quay và bề mặt phía nam của Trái đất. Điều thú vị là ở Nam Cực mọi đầu nam của kim nam châm trong la bàn đặt nơi khác đều hướng về phương vuông góc với mặt đất. Trái với Nam Cực, điểm cực Bắc xa nhất không phải là Bắc Cực. Điểm cực Bắc xa nhất là đảo Kaffeklubben, thuộc Greenland. Nó lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1900 bởi nhà thám hiểm người Mỹ Robert E. Peary. Biển Chết là nơi thấp nhất trên bề mặt Trái đất. Nó nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Biển Chết dài 76km, chỗ rộng nhất tới 18km và chỗ sâu nhất là 400m. Bề mặt Biển Chết nằm ở 417,5m dưới mực nước biển (số liệu năm 2005). Điểm cao nhất trên thế giới chính là núi Everest. Đây là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất khi so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8.848m, nhưng nó vẫn cao lên khoảng 2,5cm hàng năm. Mời quý vị xem video: Bí ẩn vùng đất thiêng cấm phụ nữ và trẻ em được bước vào. Nguồn video: Vietnamnet