Sự thực "cuộc sống sau cái chết" qua lời giải của bác sĩ

Hầu hết những trải nghiệm về thế giới bên kia đều được dựng lên từ ảo giác của bệnh nhân? Ảnh minh họa: Getty.

Ông Shiv Grewal, từ Peckham, London (nước Anh) từng có trải nghiệm tim ngừng đập trong khi anh ta đi ăn trưa với vợ cách đây 5 năm. Nam diễn viên nhạc kịch vừa kết thúc biểu diễn trong một tác phẩm của Royal Shakespeare Company nhưng không may gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ngay sau đó. Ông đã được xác định là chết lâm sàng ít nhất 7 phút. Bây giờ, người đàn ông 60 tuổi đã có những chia sẻ khó tin về thế giới bên kia.

Ông Grewal nói với BBC: “Ở một nơi sâu thẳm, tôi hiểu rằng bản thân đang gặp rắc rối. Tôi gần như biết chắc rằng mình đang chết đi. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác, ý thức về những gì đang diễn ra".

Tuy nhiên, tiến sĩ Tom Best thuộc trường King's College London nói rằng những trải nghiệm như vậy không phải là hiếm. Nguyên nhân chủ yếu thường là do ánh sáng và cảnh quan trong bệnh viện thay đổi. "Ảo giác thường khá rộng, và tôi phải nói rằng nó không phải là hiếm đối với một bệnh nhân. Có người còn cảm tưởng họ đang bị tra tấn", ông Best nói.