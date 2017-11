Sự thật bất ngờ về những điều xảy ra trên Trái đất

Theo ước tính, mỗi ngày có khoảng 20 ngân hàng trên thế giới bị cướp. Sự thật bất ngờ này khiến nhiều người bị sốc, thậm chí là không tin điều này lại xảy ra. Các chuyên gia cho hay, loài gián xuất hiện trước khủng long khoảng 120 triệu năm. Đặc biệt, cho đến nay, loài gián vẫn còn tồn tại trong khi khủng long đã tuyệt chủng. Sự thật này khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Nhiều người không thể tin được khi còn nhỏ trùm phát xít Adolf Hitler muốn trở thành một linh mục. Thêm nữa, nhà độc tài này còn sợ... mèo. Vào cuối thế kỷ 16, người Hà Lan đã biến đổi giống cà rốt màu tím sang màu cam như hiện nay. Mỗi năm, khoảng 43,2 triệu con cua đỏ thực hiện cuộc di cư tạo nên cảnh tượng tượng ngoạn mục trên đảo Giáng sinh ở Australia. Sự thật khó tin về đảo Ilha de Queimada Grande hay còn gọi là Đảo Rắn nằm ở phía nam Đại Tây Dương và cách bờ biển bang Sao Paulo, Brazil khoảng 35 km khiến nhiều người rợn sống lưng. Nguyên do là vì hòn đảo này là nơi trú ngụ của hơn 400.000 rắn cực độc. Theo ước tính, có khoảng 1 - 5 con rắn trên mỗi m2. Chính vì vậy, hòn đảo này là một trong những đảo nguy hiểm nhất hành tinh. Gia đình lớn nhất thế giới là ở Ấn Độ. Ziona Chana nổi tiếng với việc có 94 người con, 14 con dâu và 33 người cháu. Đại gia đình này sinh sống ở bang Mizoram. Không phải ai cũng biết nam tài tử Brad Pitt bị chính phủ Trung Quốc cấm bước vào lãnh thổ nước này sau khi nam diễn viên này xuất hiện trong bộ phim “Seven Years in Tibet” (7 năm ở Tây Tạng - 1997). Bộ phim này bị cho là đã khắc họa một đất nước Trung Quốc với những luật lệ quá hà khắc so với thực tế. Ông Pedro Martin Ureta ở Argentina đã trồng một rừng cây bách và cây bạch đàn (gồm khoảng 7.000 cây) thành hình một chiếc đàn ghita để tưởng nhớ tới người vợ đã qua đời. Khi còn sống, vợ của ông rất thích đàn ghi ta và bà đã đề nghị chồng mình thiết kế hình một chiếc đàn ghi ta bằng cây cối ở trong chính trang trại của họ.

