Những nơi lạnh dưới -50 độ C vẫn có người sinh sống

Cơ sở nghiên cứu khoa học Vostok của Nga ở Nam Cực được coi là một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Thời tiết lạnh nhất rơi vào tháng 7 và tháng 8. Theo một tài liệu của cơ quan nghiên cứu Nga, nhiệt độ thấp kỷ lục ở khu vực này là -89,2°C được đo vào ngày 21/7/1983. Nhiệt độ mùa hè ở khu vực này không vượt quá -21 độ C. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng trạm nghiên cứu trên vẫn đảm bảo luôn có chuyên gia túc trục tại đây với 13 người trong mùa đông và 25 người trong mùa hè. (Ảnh: RIA Novosti) Trạm nghiên cứu Plato của Mỹ là khu vực lạnh thứ 2 trên thế giới nằm ở Nam Cực, sau căn cứ phía Đông của Nga. Mùa đông ở khu vực này thường kéo dài và không có ánh sáng Mặt trời. Đây cũng là nơi có nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái đất là -93 độ C. Thậm chí theo các nhà nghiên cứu, ở điều kiện thích hợp, mức nhiệt còn có thể xuống tới mức -100 độ C. Ngôi làng Oymyakon, Nga được ghi nhận là một trong những nơi có nhiệt độ lạnh nhất thế giới có người dân sinh sống trên Trái Đất. Nhiệt độ thấp nhất mà khu vực này từng ghi nhận là -71°C. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến những người dân ở đây mạnh mẽ khác thường, trường tiểu học Oymyakon chỉ đóng cửa khi nhiệt độ thấp hơn -52 độ C. Một người đàn ông ở Oymyakon tắm giữa lúc nhiệt độ -60 độ C. (Ảnh: Siberiantimes) Người dân ở thị trấn Alert nằm trên đảo Ellesmere thuộc Nunavut, Canada từng có thời điểm phải chịu cái lạnh -50 độ C. Alert cũng được công nhận là nơi xa xôi nhất có người sinh sống vì thị trấn gần Alert nhất cũng cách tới 550 km. Mỗi năm, Alert có 4 tháng chìm trong bóng tối và 4 tháng mặt trời không cao quá đường chân trời. Chỉ khoảng vài chục người đang sống và làm việc ở Alert, họ làm việc chủ yếu trong các trung tâm quân sự hoặc các trạm thời tiết. Vào mùa đông, Thủ đô của Mông Cổ Ulaanbaatar thường xuyên ghi nhận mức nhiệt vào khoảng -35 độ C. Có thời điểm, nơi này còn lạnh tới -55 độ C. Thị trấn hẻo lánh Verkhoyansk là nơi lạnh giá và khắc nghiệt thứ 2 ở Nga sau Oymyakon. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận vào tháng 2/1892 ở mức -69,8°C. Ngôi làng nhỏ với thời tiết khô hanh Snag nằm ở khu vực phía Nam Beaver Creek, Yukon, Canada. Thời điểm lạnh nhất là vào tháng 1 hàng năm. Mức nhiệt thấp nhất được ghi lại là -63° C vào năm 1947. Tuy nhiên, người dân đã di tản hết khỏi khu vực này từ năm 2006.

