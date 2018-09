Nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới, chỉ dành cho ai dũng cảm

Bạn có biết rằng, nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới không phải là nhà vệ sinh bị nguyền rủa, bị ma ám mà là một nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường? Đó chính là nhà vệ sinh ở dãy núi Altai, Siberia, Nga. Nhà vệ sinh này hoàn toàn giống như bao nhà vệ sinh khác, chỉ có điều, nó nằm nhô ra vách đá cao khoảng 2600m so với mực nước biển. Nổi tiếng là nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới, những người sử dụng nhà vệ sinh này chỉ vỏn vẹn có 5 người, là những nhân viên làm việc tại Đài quan sát thời tiết Kara-Tyurek ở Nga. Thực chất, vì tọa lạc cheo leo ở vùng núi, quanh năm mây phủ, khi mùa đông đến, tuyết trơn trượt, ngay cả các nhân viên ở Đài quan sát cũng rất khó đi bộ ra đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đổi lại thì phong cảnh phía dưới nhà vệ sinh quả thực rất tươi đẹp và hùng vĩ. Và nếu đủ may mắn, trên đường đi vệ sinh, bạn sẽ nhìn thấy đỉnh của cầu vồng tuyệt đẹp như thế này. Sau khi nhìn thấy nhà vệ sinh rùng rợn này, nhiều người cho biết, họ không bao giờ dám sử dụng nó vì quá nguy hiểm và thiếu an toàn. Có lẽ, phải là người dũng cảm lắm mới dám sử dụng nhà vệ sinh độc đáo này. Mời quý vị xem video: Rước bệnh cho cả nhà vì lý do này trong nhà vệ sinh mà không ai để ý tới. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

Bạn có biết rằng, nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới không phải là nhà vệ sinh bị nguyền rủa, bị ma ám mà là một nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường? Đó chính là nhà vệ sinh ở dãy núi Altai, Siberia, Nga. Nhà vệ sinh này hoàn toàn giống như bao nhà vệ sinh khác, chỉ có điều, nó nằm nhô ra vách đá cao khoảng 2600m so với mực nước biển. Nổi tiếng là nhà vệ sinh đáng sợ nhất thế giới, những người sử dụng nhà vệ sinh này chỉ vỏn vẹn có 5 người, là những nhân viên làm việc tại Đài quan sát thời tiết Kara-Tyurek ở Nga. Thực chất, vì tọa lạc cheo leo ở vùng núi, quanh năm mây phủ, khi mùa đông đến, tuyết trơn trượt, ngay cả các nhân viên ở Đài quan sát cũng rất khó đi bộ ra đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đổi lại thì phong cảnh phía dưới nhà vệ sinh quả thực rất tươi đẹp và hùng vĩ. Và nếu đủ may mắn, trên đường đi vệ sinh, bạn sẽ nhìn thấy đỉnh của cầu vồng tuyệt đẹp như thế này. Sau khi nhìn thấy nhà vệ sinh rùng rợn này, nhiều người cho biết, họ không bao giờ dám sử dụng nó vì quá nguy hiểm và thiếu an toàn. Có lẽ, phải là người dũng cảm lắm mới dám sử dụng nhà vệ sinh độc đáo này. Mời quý vị xem video: Rước bệnh cho cả nhà vì lý do này trong nhà vệ sinh mà không ai để ý tới. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc