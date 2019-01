Người đàn ông trúng giải độc đắc "khủng" nhờ người không ngờ

Theo thông tin đăng tải, anh Andrew Clark, 51 tuổi, ở Boston, Lincolnshire rất thích mua vé số, nhưng mỗi lần mua vé số xong, Andrew thường có thói quen để ở trong xe. Vì không nghĩ rằng mình may mắn sẽ trúng số, anh Andrew cũng lười so kết quả, hầu hết là vợ anh, cô Trisha Fairhurst nhắc nhở và so kết quả hộ.

Mới đây, cô Trisha nhận ra người chiến thắng giải đặc biệt "EuroMillions" chưa bao giờ xuất hiện, vì vậy, cô nhắc nhở chồng mình rằng anh cũng mua vé số và chưa so kết quả.

Thấy vợ nhắc, anh Andrew cũng không quan tâm, cho rằng chẳng đến lượt mình trúng số độc đắc. Vài ngài sau, cho đến khi cháu gái của Andrew lên tiếng nhắc nhở, nói rằng giải độc đắc vẫn chưa có người lĩnh thưởng, anh Andrew mới bắt đầu so kết quả.

Mọi người lấy ra tất cả vé số anh Andrew từng mua và kiểm tra theo thứ tự ngày tháng. Chẳng ngờ, hóa ra, anh Andrew đã trúng số tới 76 triệu bảng Anh . Số tiền lớn thứ 12 trong lịch sử sổ xố nước này.

Sau khi nhận được giải thưởng, anh Andrew nói: "Tôi gần như đã đánh mất giải độc đắc này". Anh Andrew cũng dự định về hưu sớm. Hiện, anh đã mua hai chiếc xe mới, cũng dự định sẽ mua một căn nhà mới.

Chia sẻ về niềm vui quá bất ngờ, anh Andrew nói: "Giải thưởng này không chỉ là một phép màu, mà còn là một điều kỳ diệu cả đời chỉ gặp một lần đối với gia đình chúng tôi".