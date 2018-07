Khám phá về rau "tuyệt đối sạch", đặc sản ở Quảng Trị

Rau liệt còn gọi là rau xà lách xoong, là một loại thực vật thủy sinh hay bán thủy sinh có nguồn gốc từ châu Âu tới Trung Á. Ảnh rauliet. Rau liệt là loại rau ưa lạnh, sống lâu năm và lớn nhanh. Loại rau "tuyệt đối sạch" này chỉ ưa môi trường nước sạch. Ảnh rauliet. Rau liệt cao khoảng từ 25cm- 30cm, cọng nhỏ, thân mềm xốp, không hoa, lá phức hình lông chim, rễ chùm trắng. Ảnh rauliet. Ở nước ta, rau liệt được trồng tự nhiên ở nhiều nơi nhưng nhiều nhất ở các thôn như Hảo Sơn, An Hướng, An Nha, Long Sơn… thuộc xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh googleusercontent. Rau liệt có tên gọi như vậy là do khi cắt, người dân thường cắt liệt (cắt triệt), chỉ để lại phần gốc rau và khi trồng rau, người dân thường đặt nằm liệt lên mặt ruộng chứ không phải trồng phức tạp. Ảnh hatgiongf1. Mùa rau liệt bắt đầu khoảng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Ảnh blogspot. Rau liệt chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, lại có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như xào bò, trộn cà chua, nộm salad, nấu canh thịt băm, ăn lẩu,...Ảnh quangtri. Mời quý vị xem video: Giải pháp để có rau an toàn

