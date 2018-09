Giải bí ẩn top bãi biển màu sắc kỳ quặc như cầu vồng

Thông thường, chúng ta sẽ nhớ đến những bãi biển với nước trong xanh, bãi cát trắng, thế nên những bãi biển màu sắc kỳ quặc gây sự tò mò rất lớn. Tất cả đều có lý do. Bãi biển Papakolea nằm trên đảo Hawaii, Mỹ hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới bởi màu cát xanh. Các hạt cát ở bãi biển này được nhuộm màu xanh lá cây bởi tinh thể của khoáng chất olivin có trong đá lửa, vốn được tích tụ dần sau những đợt phun trào núi lửa cuối cùng và bị rửa trôi ra biển. Bãi biển tuyệt đẹp ở biển Porto Ferro, Sardinia, Ý trải dài 2km cuốn hút khách tham quan bởi những bờ cát cam trải dài bất tận. Một lần nữa, sự phun trào của núi lửa từ xa xưa kết hợp với sự bào mòn của dãy núi đá vôi màu cam đã tạo nên sắc cam hiếm có này cho Porto Ferro. Hòn đảo cát hồng Harbour nổi tiếng với những bãi biển màu hồng trải dài ở phía đông và làn nước trong xanh ấm áp, đây được coi là một trong những điểm du lịch lý tưởng nhất ở quần đảo Bahamas. Bãi biển Punalu’u là bãi biển cát đen hiếm hoi ở Đảo lớn của Hawaii. Cát có sắc đen lạ kì này thật ra là đá núi lửa, chúng tích tụ khi dung nham chảy ra biển gặp lạnh và vỡ thành những mảnh li ti. Bãi biển Hyams ở New South Wales, Austrailia phản chiếu sáng lóa thứ cát biển trắng nhất thế giới. Độ trắng của cát này đã được sách kỉ lục Guiness ghi nhận. Sắc trắng này nổi bật đến mức, bãi cát vẽ một đường ranh trắng rất rõ trong tấm ảnh vệ tinh. Bãi biển Pfeiffer ở Big Sur, California rất giàu mangan ngọc thạch lựu, khi rửa trôi xuống bãi biển, toàn bộ bãi cát giống như phủ một lớp cát chảy lấp lánh đủ sắc tím, hồng, xanh. Màu tím này bắt nguồn từ những phân tử Mangan trôi xuống từ ngọn đồi bao quanh bờ biển. Nơi này giống như một thiên đường bí mật bé nhỏ, tách biệt. Bãi biển Kaihalulu thuộc đảo Maui có màu đỏ vô cùng ấn tượng. Nguyên do là từ tích tụ tro núi lửa từ những ngọn đồi hình nón ở lân cận. Mời quý vị xem video: Top 10 bãi biển nên đi du lịch ở Việt Nam

Thông thường, chúng ta sẽ nhớ đến những bãi biển với nước trong xanh, bãi cát trắng, thế nên những bãi biển màu sắc kỳ quặc gây sự tò mò rất lớn. Tất cả đều có lý do. Bãi biển Papakolea nằm trên đảo Hawaii, Mỹ hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới bởi màu cát xanh. Các hạt cát ở bãi biển này được nhuộm màu xanh lá cây bởi tinh thể của khoáng chất olivin có trong đá lửa, vốn được tích tụ dần sau những đợt phun trào núi lửa cuối cùng và bị rửa trôi ra biển. Bãi biển tuyệt đẹp ở biển Porto Ferro, Sardinia, Ý trải dài 2km cuốn hút khách tham quan bởi những bờ cát cam trải dài bất tận. Một lần nữa, sự phun trào của núi lửa từ xa xưa kết hợp với sự bào mòn của dãy núi đá vôi màu cam đã tạo nên sắc cam hiếm có này cho Porto Ferro. Hòn đảo cát hồng Harbour nổi tiếng với những bãi biển màu hồng trải dài ở phía đông và làn nước trong xanh ấm áp, đây được coi là một trong những điểm du lịch lý tưởng nhất ở quần đảo Bahamas. Bãi biển Punalu’u là bãi biển cát đen hiếm hoi ở Đảo lớn của Hawaii. Cát có sắc đen lạ kì này thật ra là đá núi lửa, chúng tích tụ khi dung nham chảy ra biển gặp lạnh và vỡ thành những mảnh li ti. Bãi biển Hyams ở New South Wales, Austrailia phản chiếu sáng lóa thứ cát biển trắng nhất thế giới. Độ trắng của cát này đã được sách kỉ lục Guiness ghi nhận. Sắc trắng này nổi bật đến mức, bãi cát vẽ một đường ranh trắng rất rõ trong tấm ảnh vệ tinh. Bãi biển Pfeiffer ở Big Sur, California rất giàu mangan ngọc thạch lựu, khi rửa trôi xuống bãi biển, toàn bộ bãi cát giống như phủ một lớp cát chảy lấp lánh đủ sắc tím, hồng, xanh. Màu tím này bắt nguồn từ những phân tử Mangan trôi xuống từ ngọn đồi bao quanh bờ biển. Nơi này giống như một thiên đường bí mật bé nhỏ, tách biệt. Bãi biển Kaihalulu thuộc đảo Maui có màu đỏ vô cùng ấn tượng. Nguyên do là từ tích tụ tro núi lửa từ những ngọn đồi hình nón ở lân cận. Mời quý vị xem video: Top 10 bãi biển nên đi du lịch ở Việt Nam