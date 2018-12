Điều ít ai biết về loài cây “máy lọc không khí”, mọc đầy VN

Cây dây nhện có nhiều tên gọi khác nhau như cây mẫu tử, lan móc, cỏ mệnh môn... Loài cây thân cỏ này có lá dài và mảnh như hoa lan, mềm, có viền xanh ở mép ngoài, xen giữa là những sọc vàng. Ảnh cayxinh. Khi cây trưởng thành, từ cây mẹ mọc lên nhánh con, tỏa rộng như mạng nhện. Ảnh cayvahoa. Do có hình dáng đẹp nên cây dây nhện thường được trồng để trang trí nhà và văn phòng làm việc. Ảnh thichtrongcay.Cây dây nhện được mệnh danh là “máy lọc không khí” do có thể hấp thu, làm sạch hết những khí có hại trong nhà trọng một thời gian ngắn, đồng thời có thể hấp thu tia bức xạ máy tính. Ảnh cayvahoa. Không chỉ có tác dụng trang trí và lọc sạch không khí, cây dây nhện còn có thể dùng làm thuốc với tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ phổi... Ảnh cayvahoa. Cây dây nhện có khả năng chịu hạn cao. Cây còn không kén đất nên rất dễ trồng, sinh trưởng tốt ở nhiều loại đất khác nhau. Ảnh thichtrongcay. Cây dây nhện còn có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc cho người chủ. Ảnh mediacdn. Mời quý vị xem video: 10 cây cảnh nhất định phải trồng trong nhà

