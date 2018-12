Chuyện lạ hôm nay: Trộm máy tính, tên trộm “tử tế” gửi email xin lỗi...

Mới đây, sinh viên đại học Stevie Valentine ở Birmingham, Anh đã chia sẻ bức thư mà kẻ trộm máy tính xách tay của cô gửi, khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Theo thông tin chia sẻ, tiêu để của bức thư mà tên trộm gửi là: "I'm sorry about your laptop" - "Tôi xin lỗi về chuyện chiếc máy tính xách tay của bạn".

Nội dung của bức thư xin lỗi của tên trộm như sau: "Xin chào, tôi vô cùng xin lỗi khi đã lấy trộm chiếc máy tính xách tay của bạn. Tôi thực sự nghèo kiết xác và cần một số tiền. Tôi đã không lấy điện thoại và ví của bạn, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ bị ảnh hưởng không đáng kể. Tôi có thể thấy bạn là một sinh viên đại học. Nếu bạn cần bất kỳ hồ sơ hay tập tin quan trọng nào liên quan đến việc học đại học của bạn ở chiếc máy tính này, hãy cho tôi biết, tôi sẽ gửi cho bạn. Một lần nữa, tôi xin lỗi".

Ngay sau khi bức thư của Stevie Valentine được đăng tải, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người, chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng này đã nhận được hơn 26.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người nói rằng, họ thích tên trộm tử tế này, nhưng cũng không ít người thẳng thắn, cho rằng nghèo đói không thể dùng biện minh cho hành động trộm cắp, kẻ có tội cần phải bị trừng phạt.