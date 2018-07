Chuyện lạ hôm nay: 4 bà chung chồng vẫn "giành" thêm vợ cho chồng...

Câu chuyện chung chồng độc lạ này diễn ra ở Mỹ, thậm chí nó nổi tiếng đến độ gia đình kỳ lạ trở thành các nhân vật chính trong một chương trình truyền hình thực tế rất nổi tiếng tại Mỹ.

Việc lấy nhiều vợ nhiều chồng được coi là bất hợp pháp trong tất cả 50 bang của nước Mỹ, nhưng anh Kody Brown lại có tới 4 bà vợ, thậm chí điều kỳ lạ hơn là họ lại rất hòa thuận, không ghen tuông, các bà còn đấu tranh giúp chồng để ông này có thể lấy thêm được vợ.

Kody Brown chịu ảnh hưởng từ cha, 1 người có 3 vợ, là một thành viên của giáo phái Mormon ủng hộ chế độ đa thê, đa phu. Khi trưởng thành, Kody lần lượt lấy tới 4 bà vợ là Meri, Janelle, Christine, Robyn và có tổng số 18 người con.

Các bà vợ của Kody cùng con của họ sống riêng mỗi nhà một căn hộ riêng trong một ngôi nhà lớn, giúp họ vừa riêng tư vừa tương thân tương ái lẫn nhau.

Kody phải lên lịch để có thời gian riêng tư với mỗi người để bảo đảm sự công bằng.

Khi một người vợ có bầu và lâm bồn thì ba người còn lại sẽ hết sức hỗ trợ.

Kody chỉ kết hôn trên giấy tờ với một trong số các bà vợ, còn những người vợ khác là kết hôn "về mặt tinh thần".

Đại gia đình anh Kody.

Theo luật ở bang Utah, nơi gia đình anh Kody sinh sống, việc cưới mà chung sống nhiều hơn với một người vợ hoặc chồng cũng có thể sẽ phải ngồi tù. Khi chính quyền vào cuộc, gia đình nhà Brown đã đâm đơn kiện bang Utah vì "chế độ một vợ một chồng của bang này đã vi phạm các quyền quy định trong hiến pháp của họ, sự bảo vệ công bằng, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do kết giao".