Cả trăm người khỏa thân nằm giữa trời rét buốt và lý do choáng váng...

Sáng ngày 9/7, khoảng 500 người, bao gồm cả nam và nữ đã cùng nhau có mặt tại bãi đỗ xe trên sân thượng Prahran Woolworths, đường Chapel Street, thành phố Melbourne (Úc) để tham gia buổi chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật tập thể. Ảnh: Getty Images Thực hiện bộ ảnh trên là nhiếp ảnh gia người Mỹ, Spencer Tunick. Ảnh: Getty Images Được biết, vào thời điểm diễn ra buổi chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật, nhiệt độ ngoài trời chỉ ở ngưỡng 9-10 độ C. Ảnh: Getty Images Những bức ảnh này nhằm phục vụ cho Liên hoan Nghệ thuật Provocare được tổ chức trong thời gian sắp tới. Ảnh: Getty Images Spencer Tunick là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chuyên thực hiện các bức ảnh khỏa thân tại nơi công cộng. Trước đó ông cũng từng thực hiện một bộ ảnh tương tự tại Nhà hát Opera Sydney vào năm 2010. Ảnh: Getty Images Những "người mẫu" chỉ khoác trên người duy nhất một tấm vải mỏng màu đỏ. Ảnh: APPImages Buổi chụp ảnh diễn ra trong thời gian khá nhanh do thời tiết lạnh giá. Ảnh: Getty Images Một người tham dự cho biết, đây là một trải nghiệm khó quên, khi ông có thể tự do "giải phóng" cơ thể. Ảnh: Getty Images Đây là buổi chụp ảnh có quy mô khá lớn, ban đầu dự tính sẽ có khoảng 10.000 người tham dự, tuy nhiên, do không gian chật hẹp, do đó đã bị hạn chế. Ảnh: Getty Images Ban tổ chức đã bố trí và thiết kế bối cảnh từ chiều ngày 8/7. Ảnh: APPImages Mọi người có thể thoải thích "khoe thân" mà không cần quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Ảnh: Getty Images Các "người mẫu" cảm thấy khá thoải mái khi không phải mặc quần áo trên người. Ảnh: Getty Images Ngay cả người cao tuổi cũng rất hào hứng với buổi chụp ảnh này. Ảnh: Getty Images Nhiếp ảnh gia khá hài lòng về buổi chụp ảnh. Ảnh: Getty Images Hiệp hội nghệ thuật tại Chapel hy vọng bộ ảnh này có thể giới thiệu cảnh quan thành phố tới đông đảo mọi người. Ảnh: Getty Images

