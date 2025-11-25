Hà Nội

Thế giới

Kinh ngạc người phụ nữ bất ngờ 'sống lại' trong quan tài

Người phụ nữ 65 tuổi, được tuyên bố tử vong trước đó, bất ngờ "sống lại" trong quan tài khiến nhiều người kinh ngạc. 

An An (Theo Bangkok Post)

Bangkok Post đưa tin, người phụ nữ 65 tuổi được tuyên bố tử vong vào đêm 22/11 và dự kiến được đưa đi hỏa táng tại ngôi chùa ở Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, vào ngày 23/11.

Người thân đã đặt thi thể người phụ nữ vào quan tài để đưa đi hỏa táng theo chương trình hỗ trợ tang lễ “Ngôi nhà cuối cùng” của chùa Wat Rat Prakongtham.

Tuy nhiên, khi nhân viên trong chùa mở quan tài để chuẩn bị nghi thức cuối cùng trước khi hỏa táng, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy người phụ nữ cử động và vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

thailan3.png
Người phụ nữ được đưa lên xe cứu thương tại chùa Wat Rat Prakongtham tới bệnh viện sau khi được phát hiện còn sống hôm 23/11. Ảnh: Bangkok Post.

Trụ trì lập tức yêu cầu đưa bà đến bệnh viện, đồng thời cam kết với gia đình rằng chùa sẽ chi trả mọi chi phí y tế.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận người phụ nữ không có dấu hiệu ngừng tim hay suy hô hấp. Thay vào đó, bà được chẩn đoán bị hạ đường huyết nghiêm trọng. Bà được điều trị ngay lập tức và được theo dõi y tế chặt chẽ.

Em trai của người phụ nữ kể lại: "Tôi đã chăm sóc chị gái mình 3 năm nay. Tôi được thông báo rằng chị ấy đã mất. Mọi giấy tờ được cấp nên chúng tôi đặt chị ấy vào quan tài và đưa đến chùa để hỏa táng. Người thân của chúng tôi thậm chí đã đi từ Phitsanulok đến đây khi nhận được tin báo chị ấy không qua khỏi vào đêm hôm trước".

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khám phá Bảo tàng Thái Lan thu nhỏ

Nguồn video: THĐT
