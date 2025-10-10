Kinh hoàng: Cá sấu sổng khỏi khu du lịch tấn công người ở Khánh Hòa

Một con cá sấu sổng khỏi khu du lịch sinh thái ở Khánh Hòa đã tấn công người đi câu cá, khiến nạn nhân bị thương ở tay và chân.

Ngày 9/10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa), cho biết chính quyền đang huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân để truy tìm và vây bắt con cá sấu sổng chuồng sau khi tấn công người.

Vết thương trên cánh tay phải của anh Hà Kim Quang bị cá sấu sổng chuồng tấn công đã được sơ cứu, băng bó.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/10, anh Hà Kim Quang (SN 2003, trú ở thôn Ba Dùi, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đi câu cá tại sông Chò, đoạn chảy qua địa phận cầu Suối Sâu B, thôn Xuân Trung, xã Diên Lâm thì lưỡi câu vướng vào cành cây dưới nước. Khi lội xuống gỡ, anh bất ngờ bị một con cá sấu nặng khoảng 10kg lao tới cắn vào tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co quyết liệt, nạn nhân thoát được lên bờ, được người dân đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã.

Ông Hiệp cho biết, con cá sấu được xác định là của một khu du lịch sinh thái gần khu vực sông Chò. Ngay sau sự việc, địa phương đã phát loa cảnh báo người dân không xuống sông, đồng thời phối hợp với khu du lịch cử người tìm kiếm. Tuy nhiên, nước sông đục khiến công tác lùng bắt gặp nhiều khó khăn.