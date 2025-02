Xổ số An Giang: Nhiều ‘vấn đề’ trong gói thầu in vé số bằng hình thức hạn chế

Những câu hỏi không được trả lời!

Như chúng tôi đã đề cập, từ năm 2020 - 2024, Xổ số An Giang 9 lần tổ chức đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu in vé số truyền thống cho các năm 2021-2025. Mỗi năm 2 gói thầu, mỗi gói thầu in 26 kỳ vé số; riêng năm 2024 tổ chức 1 gói thầu in vé số cho 52 kỳ của năm 2025.

Trong các năm 2020 - 2022, Xổ số An Giang 6 lần tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu in vé số truyền thống cho các năm 2021 - 2023, mỗi năm 2 gói thầu, mỗi gói thầu in 26 kỳ.

Các gói thầu này đều mời 4 nhà thầu tham gia là Công ty Cổ phần In An Gang, Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phát Tài và Công ty Cổ phần In số 7.

Yêu cầu để đấu thầu hạn chế là “gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”, nhưng quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gần như phủ định lại điều đó. Đó là thời gian đóng/mở thầu để xét thầu đối với các gói thầu này diễn ra cách nhau từ 30 - 60 phút. Liệu khoảng thời gian này có đủ để đánh giá các đặc tính “yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù” theo yêu cầu của đấu thầu hạn chế?

Đây là câu hỏi mà chúng tôi không nhận được câu trả lời từ phía Xổ số An Giang.

Ngoài ra, còn có ít nhất một nội dung nữa chúng tôi cũng không nhận được câu trả lời từ Xổ số An Gang. Đó là nội dung từ năm 2020 - 2024, Xổ số An Giang 9 lần tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu in vé số truyền thống cho các năm 2021-2025, đều có sự lặp đi lặp lại là: Công ty Cổ phần In An Giang trúng thầu gói số 1, Công ty Cổ phần Phát Tài trúng gói số 2 của mỗi năm. Các nhà thầu bị trượt ở các gói thầu này, đều trượt ở bước đánh giá tài chính. Riêng gói thầu in sổ xố cho năm 2025 thì hai công ty này trở thành liên danh và trúng thầu; Gói số 2 năm 2024 Công ty Cổ phần In An Giang không được mời dự thầu.

“Có dư luận cho rằng đây là sự sắp xếp để nhà thầu quen mặt là Công ty Cổ phần In An Giang và Công ty Cổ phần In Phát Tài luân phiên hay cùng nhau trúng các gói thầu in vé số của Xổ số An Giang. Bởi lẽ, đối với Công ty Cổ phần In Phát Tài, Xổ số An Giang đang nắm giữ 50.000 cổ phiếu, tương đương 2,76% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In Phát Tài.

Xổ số An Giang là một trong 4 thành viên góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát Tài (bây giờ là Công ty Cổ phần Phát Tài), bao gồm: Công ty Liksin, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Vậy, quý công ty lý giải điều nay như thế nào?”, chúng tôi đặt câu hỏi.

Vé số do Xổ số An Giang phát hành. (Ảnh: Hải Đăng) Trong Văn bản số 1634/XSKT-KHKD ngày 22/11/2024 phản hồi chúng tôi, Xổ số An Giang không trả lời câu hỏi này. Mà có đoạn phản hồi như sau: “Ý kiến cho rằng “tại các gói thầu in vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang từ năm 2020 đến nay có dấu hiệu dàn xếp” là không đúng, không có cơ sở!

Nhà thầu liên tục mắc cùng một lỗi nhưng vẫn được mời?

Trong 9 lần tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu in vé số truyền thống cho các năm 2021-2025, Xổ số An Giang chỉ mời 4 nhà thầu tham gia là Công ty Cổ phần In An Gang, Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phát Tài và Công ty Cổ phần In số 7.

Đối với trường hợp Công ty Cổ phần In số 7, tại Gói số 1 năm 2024, mặc dù đáp ứng E-HSĐXKT (đạt trên điểm yêu cầu là 70) nhưng có 2 tiêu chí không đạt mức tối thiểu là “tiêu chí bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; chứng nhận ISO”.

Xổ số An Giang biết điều này, nhưng sau đó, ở Gói số 2 năm 2024 Xổ số An Giang vẫn tiếp tục mời nhà thầu này tham gia đấu thầu hạn chế. Để rồi, ở gói thầu này, Công ty Cổ phần In số 7 lặp lại lỗi của Gói thầu số 1 năm 2024.

“Vậy mà ở Gói in vé số năm 2025, Xổ số An Giang vẫn tiếp tục mời Công ty Cổ phần In số 7 tham gia đấu thầu hạn chế. Phải chăng Xổ số An Giang vẫn cố mời nhà thầu này (dù lặp lại lỗi) để cho đủ danh sách ngắn tối thiểu là 3 nhà thầu theo yêu cầu của đấu thầu hạn chế hay không?”, chúng tôi đặt câu hỏi.

Xổ số An Giang không trả lời rõ câu hỏi này, mà chỉ phản hồi chung chung: “Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần in số 7 cung cấp tài liệu chưa đầy đủ so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, năng lực của nhà thầu vẫn đáp ứng in ấn vé số An Giang”.

