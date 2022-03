“Xì căng đan” tình cảm của con rể, gia tộc quyền lực nhất VN còn vướng lùm xùm gì?

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Hiền Hồ có mối quan hệ ngoài luồng với đại gia U60 được xác định là con rể Tập đoàn Sơn Kim (Sơn Kim Group) - doanh nhân Hồ Nhân.

Trước ồn ào tình cảm gây chấn động, doanh nhân Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen - thẳng thắn đối mặt với truyền thông. Theo chia sẻ của ông Hồ Nhân, ông và ca sĩ Hiền Hồ là anh em họ. Tổng giám đốc Nanogen khẳng định, hai người coi nhau như anh em ruột trong nhà, nương tựa lẫn nhau.Ông Hồ Nhân khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật nhưng ông không có ý định kiện. Ai nói gì kệ họ, ông không quan tâm.

Chiều 21/3/2022, trước lùm xùm ồn ào của con rể, bà Nguyễn Thị Sơn - mẹ vợ của doanh nhân Hồ Nhân, đã có những chia sẻ đầu tiên với tựa đề "Im lặng là vàng".

Dù vậy, ngoài lùm xùm tình cảm con rể, hiện dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến gia tộc quyền lực nhất Việt Nam này còn vướng “xì căng đan” gì?

Được biết, bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group là mẹ của 5 doanh nhân đang điều hành các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm bất động sản (Sơn Kim Land), kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Moutain), sản xuất hàng thời trang (VERA), bán hàng online, kênh truyền hình (GS.SHOP). Tuy nhiên, khác với một số gia đình hào môn thường xuyên xuất hiện trên khắp các mặt báo, những thành viên của gia tộc sở hữu Tập đoàn Sơn Kim lại khá kín tiếng trước truyền thông.

Trong hệ sinh thái của Sơn Kim Group, Sơn Kim Land được coi là hạt nhân cốt lõi. Hiện tại ông Nguyễn Hoàng Tuấn - con trai bà Sơn là Chủ tịch Sơn Kim Group, Sơn Kim Land, Sơn Kim Mode.

Sơn Kim Land được biết tới qua nhiều dự án bất động sản lớn song các dự án cũng dính phải không ít lùm xùm. Sơn Kim Land có các dự án như: Gateway Thảo Điền, The Nassim, Serenity Sky Villas, The Albany, The Metropole Thủ Thiêm, The Galleria Residence, The Crest Residence.

Tuy nhiên, tại dự án The Nassim bị người dân phản ánh việc xe chở vật liệu quá tải phá nát đường số 11, phường Thảo Điền, quận 2. Dự án Serenity Sky Villas cũng vướng lùm xùm về việc môi giới rao bán căn hộ trái phép.

Dự án khu phức hợp Sóng Việt (dự án Sóng Việt) nơi Sơn Kim Land nhận vai trò là nhà phát triển dự án cũng không yên bình khi năm 2018 đã có nơi chào bán sản phẩm này dưới tên My Paradise Thủ Thiêm cùng thông tin Sonkim Land là chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát và Sơn Kim Land đã phải ra văn bản đính chính thông tin này.

Chưa dừng ở đó, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM cho biết Khu phức hợp Sóng Việt có sai phạm khi UBND TP.HCMchỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm chính là dự án Khu đô thị phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2, TP.HCM. Khu đô thị phức hợp Sóng Việt có tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng, quy mô 7,6ha, toạ lạc ngay chân cầu Thủ Thiêm 2, bên trái là quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.