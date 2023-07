Xây hơn 1.000 căn hộ NƠXH, Cotana Capital làm ăn ra sao?

Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital vừa tổ chức lễ khởi công khu nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B, khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).



Khu NƠXH này được đầu tư xây dựng tại 2 lô đất có ký hiệu OXH1 và OXH2, với hơn 1.000 căn hộ.

Trong đó, khu OXH1 có diện tích khoảng 1,49ha, được đầu tư xây dựng chung cư xã hội cao tầng, gồm 723 căn hộ và khu OXH2 có diện tích khoảng 2,03ha, đầu tư xây dựng chung cư thấp tầng, gồm 362 căn hộ. Các căn hộ được bố trí diện tích từ 32,7m2 đến 74,9m2 với nhiều mức giá.

Phối cảnh khu chung cư cao tầng NƠXH tại dự án Ecogarden, khu B, khu đô thị An Vân Dương, TP Huế.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đất động sản Cotana Capital nằm trong hệ thống các công ty con của Cotana Group, được thành lập năm 2017, có địa chỉ tại khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, TP Huế. Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp này là ông Đào Ngọc Thanh, sinh năm 1946. Được biết, ông Thanh cũng chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cotana Group.

Cotana Capital đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Cotana Capital đạt 1.212 tỷ đồng, tăng 966 tỷ đồng so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của Cotana Capital ghi nhận 339,8 tỷ đồng, tăng 691,7% so với năm 2021.

Năm qua, Cotana Capital tiếp tục tập trung vào 2 dự án lớn tại Huế là khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, khu B, khu đô thị mới An Vân Dương và dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng tự nhiên và sân golf tại Phong Điền.

Năm 2023, kế hoạch hoạt động kinh doanh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty dự kiến đạt khoảng 706 tỷ đồng.

Cotana Capital cũng đặt mục tiêu hoàn thành cấp phép mở bán khu thương mại trung tâm và 4 biệt thự đặc biệt, biệt thự đảo; hoàn thành cấp phép xây dựng, điều kiện mở bán khu NƠXH và hoàn thành cấp phép xây dựng Hue Sky Hotel; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất của dự án; đồng thời hoàn thành giải phóng mặt bằng 3% diện tích dự án còn lại…

Về công ty mẹ Cotana Group, trong báo cáo tài chính quý I/2023, Tập đoàn Cotana ghi nhận doanh thu giảm sút mạnh so với quý cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt 93 tỷ đồng (giảm 69%). Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 64% so với quý I/2022. Tập đoàn này cho biết các chi phí bán hàng tăng mạnh trong khi doanh thu tài chính sụt giảm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 35 tỷ so với cùng kỳ.