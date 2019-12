Vụ SEVEN.AM: Ông Hải Anh không còn là chủ… chiêu “thoát xác” lừa tiếp NTD?

Mới đây, thông tin với báo giới liên quan đến lùm xùm nhãn mác thương hiệu thời trang SEVEN.AM, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết Công ty cổ phần MHA đã bị phạt tổng cộng 110 triệu đồng và đơn vị nhượng quyền là Công ty Thư Kỳ bị phạt 60 triệu đồng do những vi phạm trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thương hiệu SEVEN.AM.



Đáng chú ý, ngay sau đó, Công ty cổ phần MHA bất ngờ có thông cáo báo chí gửi các cơ quan truyền thông, và khẳng định: “SEVEN.AM không gắn mác Made in Việt Nam vào các sản phẩm tem mác Trung Quốc nhằm mục đích đánh tráo xuất xứ hàng hóa và lừa dối người tiêu dùng; SEVEN.AM đảm bảo các sản phẩm gắn tem mác Seven.AM Made in Việt Nam được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, bởi những người thợ may Việt Nam”.

Trước đó, ông Hải Anh thừa nhận với báo chí thương hiệu thời trang SEVEN.AM có nhập hàng Trung Quốc. (Ảnh: Pháp luật Thủ đô).

Cùng với đó, Công ty cổ phần MHA còn nhấn mạnh: “Do thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự nên từ tháng 2/2018, ông Nguyễn Vũ Hải Anh không còn là đại diện pháp luật của Công ty và thương hiệu SEVEN.AM. Từ 15/12/2018, tức là cách đây gần 1 năm, ông Nguyễn Vũ Hải Anh đã không còn là cổ đông của Công ty nên hiện nay, ông Hải Anh không phải là đại diện phát ngôn của Công ty và thương hiệu SEVEN.AM”.

Ông Nguyễn Vũ Hải Anh.

Trước đó, ngay khi thương hiệu thời trang SEVEN.AM bị nghi cắt mác Trung Quốc, ông Nguyễn Vũ Hải Anh đã nói với báo giới rằng: “Đôi khi có cắt mác cổ vì khách hàng kêu ngứa, những chỗ khác như mác sườn thì vẫn còn. Tôi khẳng định những sản phẩm nào bên tôi không sản xuất thì không gắn mác SEVEN.AM. Khi bán hàng nhân viên cũng nói rõ đây là hàng Trung Quốc".

Ở thời điểm đó, ông Hải Anh không nói rõ với truyền thông là bản thân đã thôi làm đại diện cho Công ty cổ phần MHA. Đến giờ, Công ty cổ phần MHA mới nhấn mạnh những lời của ông Hải Anh trước đó “chỉ là ý kiến cá nhân, không đại diện cho Công ty và thương hiệu SEVEN.AM”?. Điều này khiến người tiêu dùng hết sức ngỡ ngàng, đặt câu hỏi: Có phải nội bộ doanh nghiệp này xảy ra mâu thuẫn. Việc ông Hải Anh không còn là chủ… có phải là chiêu “thoát xác” lừa tiếp người tiêu dùng?

Chia sẻ với PV, chị Kim Ngân (30 tuổi, Phú Đô, Hà Nội) cho rằng: “Rất có thể đây đang là “chiêu trò” của doanh nghiệp để “né” dư luận. Bởi những phát ngôn của ông Hải Anh đã phần nào cho thấy sự thiếu trung thực của thương hiệu thời trang SEVEN.AM”.

Tương tự, chị Mai Anh (36 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) nhấn mạnh: “Kể cả bây giờ Công ty cổ phần MHA có nói là những lời của ông Hải Anh trước đó nói với báo chí chỉ là quan điểm cá nhân, nhưng bản thân tôi đã thấy ở trong lời nói của ông này lộ ra kiểu kinh doanh làm ăn mập mờ, nhập hàng Trung Quốc nhưng không dám thừa nhận. Bây giờ Công ty càng cố giải thích bao nhiêu, dư luận càng nghi ngờ bấy nhiêu”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Huệ (39 tuổi, Tuyên Quang) lại cho rằng, những thông tin mà Công ty cổ phần MHA bây giờ mới nói về ông Hải Anh hoàn toàn có thể thông cảm được vì trước đó họ phải tập trung phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xác minh.

“Việc ông Hải Anh nói với báo chí trước đó, có thể do bản thân ông ấy cũng suốt ruột thật vì thương hiệu này cũng là tâm huyết gây dựng của bản thân ông Hải Anh”, chị Huệ nói.

Theo báo Tuổi trẻ thủ đô phản ánh trước đó, những kiện hàng như túi, khăn, quần áo… được đưa về kho của Công ty cổ phần MHA (nhãn hiệu thời trang SEVEN.AM), trước khi xuất đi hàng chục showroom, các công nhân sẽ kiểm tra từng sản phẩm, nếu thấy bất kỳ chữ Trung Quốc nào là phải loại bỏ ngay và thay vào đó bằng nhãn hiệu SEVEN.AM.