Vietnam Airlines nói gì về số lỗ 1.362 tỷ quý 2, vay nợ gần 28.000 tỷ?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần 20.565 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu quốc tế tăng mạnh nhờ thị trường khu vực châu Âu, Úc và Mỹ phục hồi tốt.

Vietnam Airlines cũng có lãi gộp 929 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 368 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vietnam Airlines ghi nhận chi phí tài chính giảm 37% so với cùng kỳ, xuống mức 723 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 45% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%, lên mức tương ứng 959 tỷ đồng và 497 tỷ đồng.

Sau cùng, Vietnam Airlines lỗ ròng 1.362 tỷ đồng, ghi nhận quý lỗ thứ 14 liên tiếp.

Luỹ kế 6 tháng, Vietnam Airlines ghi nhận 44.059 tỷ doanh thu thuần, tăng 47% so với cùng kỳ. Thu không đủ bù chi nên Vietnam Airlines tiếp tục thua lỗ 1.465 tỷ sau 6 tháng, nhưng vẫn khả quan hơn mức lỗ 5.168 tỷ của cùng kỳ, nâng lỗ lũy kế lên 35.667 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 11.598 tỷ đồng.

Theo HVN kỳ này giảm lỗ so cùng kỳ chủ yếu do giảm lỗ của doanh nghiệp vận tải (công ty mẹ và Pacific Airlines) và các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian quan do thị trường vận tải từng bước phục hồi và HVN tiếp tục chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ... đã giúp mức lỗ giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do tính mùa vụ, quý 2 là quý thấp điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho nên kết quả kém hiệu quả hơn so quý 1.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa cân bằng được thu chi do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan và các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HVN giảm 1.420 tỷ đồng so đầu kỳ. Trong đó lượng tiền mặt và gửi ngân hàng tăng nhẹ lên hơn 3.857 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ đầu kỳ với 4.755 tỷ đồng, trong đó phải dự phòng 217 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ phải trả 70.756 tỷ đồng, HVN đang vay nợ ngắn hạn 15.958 tỷ đồng và dài hạn là 12.029 tỷ đồng (tương ứng tổng cộng 27.987 tỷ đồng).

HVN cho biết đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, trong đề án, năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu. Tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.