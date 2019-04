"Vietjet Air từ chối phục vụ người khuyết tật là thiếu chuyên nghiệp"

Dư luận vài ngày gần đây xôn xao trước thông tin một hành khách là người khuyết tật đã bị hãng hàng không VietJet Air từ chối phục vụ.

Theo thông tin, ngày 18/03/2019, vị khách này đã đặt mua đôi vé chặng bay Hà Nội đi Đà Nẵng chuyến 16h55 chiều 4/4/2019 của Hãng hàng không Vietjet Air. Tuy nhiên, sau khi thanh toán đầy đủ và gọi điện thoại lên tổng đài 19001886 để đặt trước dịch vụ đặc biệt Wheelchair Cabin (WCHC) dành cho hành khách là người khuyết tật không có khả năng tự di chuyển, vị hành khách này lại nhận được những câu trả lời không chắc chắn.

Sau đó, khi chỉ còn cách giờ bay 3 tiếng, điện thoại viên của Vietjet Air mới liên lạc, đồng thời tuyên bố việc từ chối cung cấp dịch vụ, với lý do không có nhân viên hỗ trợ trong trường hợp hành khách khuyết tật cần sử dụng Dịch vụ đặc biệt WCHC, cũng như đề xuất việc hoàn lại đôi vé khách đã đặt mua…Cách làm này của VietJet Air khiến hành khách vô cùng bức xúc.

Trả lời Kiến Thức về vấn đề này, đại diện VietJet Air cho biết: "VietJet đã tiếp nhận thông tin và triển khai ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách. Vào ngày khách dự kiến bay, sau khi có sự đánh giá phối hợp giữa các đơn vị liên quan về yêu cầu trợ giúp đặc biệt của hành khách cùng với một số lí do khách quan cho thấy tình hình khai thác lúc đó thực tế không đáp ứng để hỗ trợ hành khách tốt nhất vào thời điểm bay nên VietJet đã có thông báo tới hành khách trước thời điểm bay 3 tiếng cùng các đề xuất hỗ trợ khác”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Vietjet bị khách tố phân biệt người khuyết tật . Cách đây 3 năm, ngày 2/4/2015, dư luận xôn xao trước sự việc một hành khách phản ánh bị nhân viên Vietjet Air chi nhánh Đà Nẵng từ chối phục vụ vì cho rằng chị là người khuyết tật nặng; trong khi vé của khách này là khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng và khi chị bay từ Hà Nội vào thì không gặp vấn đề gì.

Trước sự việc xảy ra, ngày 3/4/2015, đại diện Vietjet cho biết, sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với nhân viên phục vụ đã có thái độ ứng xử không tốt. Đ ại diện Vietjet Air cũng cho rằng trường hợp của hành khách Nguyễn Thị Vân do thể trạng không thể tự di chuyển, bắt buộc phải có thiết bị trợ giúp khi di chuyển từ nhà ga ra đến máy bay. “Nhưng do hành khách không đặt trước dịch vụ theo như quy định, nhân viên sân bay phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về nhân lực và trang thiết bị hỗ trợ tại thời điểm phục vụ chuyến bay để quyết định có thể hỗ trợ cho khách hay không trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cao nhất cho hành khách cũng như cả chuyến bay”.

Chia sẻ với PV Kiến Thức về cách hành xử của VietJet Air trong những trường hợp này, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng:

“Để Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật, Quốc hội khoá XIII đã phê chuẩn Công ước này tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014). Công ước này là một hiệp định nhân quyền quốc tế cơ bản. Nhờ việc phê chuẩn Công ước về Quyền của người khuyết tật, Việt Nam trở thành một trong 151 nước thực hiện bước đi quan trọng này.

Theo đó, các quốc gia thành viên công nhận rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ, quyền được hưởng lợi ích của pháp luật một cách bình đẳng, không có sự phân biệt nào. Quốc gia thành viên cấm phân biệt đối xử trên cơ sở sự khuyết tật và bảo đảm cho người khuyết tật sự bảo vệ pháp lý hữu hiệu và bình đẳng, chống lại sự phân biệt đối xử trên bất kỳ cơ sở nào”, luật sư Bình phân tích.

Luật sư Bình cho biết, tại Điều 20 của Công ước này quy định rõ về di chuyển cá nhân của người khuyết tật. Theo đó, các quốc gia thành viên tiến hành những biện pháp hiệu quả để bảo đảm cho người khuyết tật di chuyển cá nhân thuận tiện một cách độc lập tối đa có thể được, bao gồm những cách sau: Tạo điều kiện cho người khuyết tật di chuyển cá nhân theo cách thức và vào thời gian họ chọn, với giá thành vừa phải; Tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận phương tiện, thiết bị và công nghệ hỗ trợ di chuyển và các hình thức trợ giúp hoặc người trợ giúp tại chỗ, trong đó có bằng cách cung cấp những tiện ích như vậy với giá thành vừa phải; Cung cấp đào tạo thích hợp về kỹ năng di chuyển cá nhân cho người khuyết tật và đội ngũ nhân viên chuyên môn làm việc với người khuyết tật; Khuyến khích các cơ sở sản xuất phương tiện, thiết bị và công nghệ hỗ trợ di chuyển có tính đến mọi khía cạnh về sự di chuyển của người khuyết tật.

Tại Việt Nam, ngày 17/06/2010, Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật theo đó người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng được sử dụng các phương tiện hỗ trợ hoặc sự trợ giúp tương ứng; được phép mang theo và miễn phí khi mang phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng một số phương tiện giao thông công cộng theo quy định của Chính phủ. Người khuyết tật được ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Điều 42 Luật người khuyết tật cũng quy định về phương tiện giao thông công cộng cũng quy định rõ: Phương tiện giao thông công cộng phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật; có công cụ hỗ trợ lên, xuống thuận tiện hoặc sự trợ giúp phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật. Phương tiện giao thông công cộng để người khuyết tật tiếp cận sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phải đầu tư và bố trí phương tiện bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận trên các tuyến vận tải theo tỷ lệ do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Như vậy, Công ước quốc tế và ngay cả pháp luật Việt Nam đều không có quy định là các phương tiện giao thông được quyền từ chối mà ngược lại nghĩa vụ là phải ưu tiên tối đa cho người khuyết tật.

"Vì thế, việc một hãng hàng không chuyên nghiệp như Vietjet Air lại để cho nhân viên cư xử thiếu chuyên nghiệp, không hướng dẫn đào tạo nhân viên cách tiếp xúc phù hợp với hành khách khuyết tật là một thiếu sót không đáng có", Luật sư Bình nhận định.