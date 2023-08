Vietcombank đỉnh về lợi nhuận, BIDV đáng ngại nợ xấu, VietinBank tăng dự phòng

Đứng đầu về lợi nhuận quý 2/2023 là Vietcombank (HoSE: VCB). Cụ thể, trong quý 2, Vietcombank trích hơn 2.536 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, do đó lãi trước thuế tăng 25% lên 9.278 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vietcombank giảm trích lập dự phòng rủi ro 9% về còn 4.558 tỷ đồng. Nhờ đó lợi nhuận trước thuế hơn 20.499 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 48% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của Vietcombank giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% lên gần 1,18 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7% lên hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của Vietcombank cũng suy giảm khi tổng nợ xấu tính đến ngày 30/6/2023 tăng 25% lên 9.783 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 0,68% của đầu năm lên 0,83%.

Nợ khó đòi đã xử lý của Vietcombank tính đến cuối quý 2 ghi nhận hơn 62.346 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Với BIDV (HoSE: BID), trong quý 2/2023, Ngân hàng giảm tới 35% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, về mức 4.192 tỷ đồng. Nhờ đó BIDV thu được 6.942 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, BIDV chỉ trích 9.719 tỷ đồng để dự phòng rủi to tín dụng, giảm 30% so với cùng kỳ. Cho nên BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 13.863 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ.

Đến cuối quý 2, tổng tài sản của BIDV xấp xỉ đầu năm ở mức hơn 2,1 triệu tỷ đồng, đây cũng là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trong 3 "ông lớn" Nhà nước. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7% lên gần 1,63 triệu tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 5% lên gần 1,55 triệu tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của BIDV cũng suy giảm khi tổng nợ xấu tại ngày 30/6/2023 hơn 25.970 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,16% của đầu năm lên 1,59%.

Quý 2/2023, VietinBank (HoSE: CTG) dành 6.478 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 10% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế cũng khả quan khi tăng 13% lên 6.550 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank tăng trích dự phòng rủi ro đến 28% so với nửa đầu năm 2022, dành ra hơn 13.202 tỷ đồng, do đó Ngân hàng lãi trước thuế gần 12.531 tỷ đồng, tăng 8%.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của VietinBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên hơn 1,86 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7% lên gần 1,36 triệu tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 5% khi đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.