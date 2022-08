Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Môi trường Ý Linh Việt Nam (gọi tắt là Công ty Ý Linh), có trụ sở tại số 136, ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM. Đại diện theo pháp luật là bà Lê Khánh Linh, chức vụ: Giám đốc công ty.



Theo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, những khiếu nại của Công ty Ý Linh là không có cơ sở, giữ nguyên quyết định xử phạt 450 triệu đồng đối với đơn vị này.

Cụ thể, tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Ý Linh, căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại và kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định: Không công nhận nội dung khiếu nại của Công ty Ý Linh; giữ nguyên nội dung Quyết định số 1879/QĐ-XPVPHC ngày 3/6/2021 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Ý Linh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định số 2051/QĐ-UBND, nếu Công ty Ý Linh không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Đồng Nai thì có quyền khiếu nại lần 2 đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện UBND tỉnh Đồng Nai tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Vì sao Công ty Ý Linh Việt Nam bị xử phạt 450 triệu đồng? Ảnh minh họa (nguồn: Người Lao động).

Trước đó, ngày 12/3/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai (PC05) phối hợp cùng Công an xã Giang Điền phát hiện ông Nghiêm Thanh Diệu, nhân viên Công ty Ý Linh điều khiển xe tải biển số 51C - 775.57 vận chuyển chất thải rắn công nghiệp: tấm linh kiện màn hình ti vi LCD, khung sắt thải, giấy thải, hộp mực máy in thải được thu gom từ Công ty TNHH Myung Information Technology Việt Nam (gọi tắt là Công ty Myung Việt Nam).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định kiểm tra phương tiện có liên quan đến vi phạm hành chính về môi trường. Tại thời điểm làm việc, ông Diệu chưa xuất trình được các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý đối với số chất thải rắn công nghiệp nói trên nên đã bị tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, 5.352kg chất thải rắn công nghiệp.

Tiếp đó, trong 2 ngày 17 và 18/3/2021, PC05 Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra Công ty Myung Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này chưa cung cấp được số liệu về khối lượng cụ thể số chất đã chuyển giao cũng như hồ sơ năng lực vận chuyển, xử lý chất thải của Công ty Ý Linh.

PC05 Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra vụ việc và đề xuất Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Ý Linh về hành vi vận chuyển chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Ngày 3/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm về môi trường đối với Công ty Ý Linh về hành vi nói trên với tổng số tiền phạt 450 triệu đồng; phạt bổ sung đình chỉ hoạt động (mua bán, vận chuyển chất thải nguy hại trái quy định) trong thời gian 9 tháng. Đồng thời, buộc Công ty Ý Linh phải chuyển giao 1.984kg chất thải nguy hại cho tổ chức có giấy phép xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công ty Ý Linh khiếu nại không đồng ý Quyết định số 1879/QĐ-XPVPHC ngày 3/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt hành vi vi phạm về môi trường đối với công ty. Công ty Ý Linh yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 1879/QĐ-XPVPHC.

Cùng đó, Công ty Ý Linh cho rằng Quyết định số 1879/QĐ-XPVPHC xử phạt hành vi vi phạm về môi trường không đúng sự thật khách quan, không đúng quy định pháp luật, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị.

Căn cứ khoản 7 Điều 22 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Công ty Ý Linh khiếu nại Quyết định số 1879/QĐ-XPVPHC.