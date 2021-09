Về tay Louis: BII giải thể nhiều công ty, lãnh đạo chủ chốt từ nhiệm

Theo đó, BII thông qua việc giải thể 3 công ty, chi nhánh gồm công ty TNHH MTV Kinh doanh Hạ tầng Bảo Thư Trị An, vốn điều lệ là 45 tỷ đồng, BII đang sở hữu 100%.



Giải thể Công ty TNHH MTV Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận với vốn điều lệ là 81 tỷ đồng và BII đang sở hữu 100% vốn điều lệ.

Và cuối cùng, BII sẽ giải thể chi nhánh tại Đồng Nai – CTCP Louis Land tại Long Thành, Đồng Nai.

Bên cạnh đó, công ty thông qua kế hoạch thoái vốn, giảm sở hữu tại 3 công ty gồm công ty TNHH Louis Bricks có địa chỉ tại lô A3, Cụm công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận với vốn điều lệ 32 tỷ đồng và BII đang sở hữu 100% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Louis IC Tân Bình có địa chỉ cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận với vốn điều lệ 120 tỷ đồng, hiện tại BII đang sở hữu 100% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Louis IC Trị An tại Cụm công nghiệp Trị An, xã Trị An, huyện Vinh Cửu, tỉnh Đồng Nai với vốn điều lệ 45 tỷ đồng. Hiện tại, BII đang sở hữu 100% vốn điều lệ.

Công ty dự kiến ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược thoái vốn tại 3 công ty con.

Động thái giải thể của BII sau khi về tay của nhóm họ Louis. Bên cạnh đó, các lãnh đạo chủ chốt của BII cũng có đơn từ nhiệm.