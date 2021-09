Trung tâm Thương mại tại Hà Nội sau giãn cách: Khách ít hơn nhân viên

Từ 28/9, các TTTM trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã bắt đầu hoạt động trở lại. Sau thời gian dài đóng cửa, nhiều gian hàng bên trong TTTM đã “thay tên đổi chủ” hoặc sửa chữa nâng cấp nên chưa mở cửa trở lại. Tại TTTM VinCom Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội), công tác kiểm dịch được diễn ra ở mọi cửa ra vào và từ hầm trông giữ xe. Theo quy định của UBND TP Hà Nội, từ 28/9 các TTTM được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng riêng cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, rất nhiều gian hàng tại TTTM vẫn chưa mở cửa. Khu ăn uống gần như đóng cửa hoàn toàn do chỉ được bán mang về. Khu vui chơi cho trẻ em cũng chưa hoạt động. Biển thông báo tạm dừng hoạt động vẫn còn nguyên từ thời điểm trước giãn cách. Những gian hàng mở cửa hoạt động đều có rất nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu mua sắm cũng như thanh lý hàng hè. Do chỉ được bán mang về nên tầng ăn uống của TTTM Vincom Phạm Ngọc Thạch vắng tanh. Một shipper chờ mua hàng tại khu ăn uống Vincom Phạm Ngọc Thạch cho biết, việc vào đây nhận hàng ship đi rất bất tiện do phải gửi xe, khai báo y tế và di chuyển từ tầng hầm lên tới tầng 5 mới lấy được đồ. Việc chưa hoạt động hết công năng cùng những quy tắc phòng chống dịch COVID-19 khiến người dân chưa có thói quen đi TTTM để mua sắm. Trong ngày đầu tiên mở lại, lượng khách ra vào còn… vắng hơn nhân viên. Mô tả video

