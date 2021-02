Trồng và chăm sóc đào, quất sau Tết thế nào cho chuẩn?

Để trồng lại quất cảnh sau Tết, trước khoảng 10 ngày bạn cần sử dụng sản phẩm siêu ra rễ tưới cho cây. Khi bộ rễ mới được hình thành, cần vặt 1/2-2/3 số lá trên cây sau đó tiến hành trồng lại như bình thường. Sau đó chọn đất trồng phù hợp như đất vườn, có pha cát, đảm bảo độ ẩm và thông thoáng. Trồng quất xong cần tưới nước như các loại cây cảnh khác. Sau khi trồng được khoảng 5-7 ngày, cần xới quanh gốc cho tơi xốp. Lưu ý, xới cách gốc từ 30cm trở ra. Tiếp đến, tưới nước và bón phân (phân chuồng hoại mục hoặc phân nước) và vùng đất đã xới để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây phát triển cành, lá đồng thời giảm sâu bệnh. Ngoài ra, cũng cần bón phân đều cho cây theo chu kỳ 15 - 20 ngày bằng cách sử dụng phân vi lượng. Với cách chăm sóc quất sau Tết như vậy, lá cây sẽ xanh hơn, quả to, tròn và mập mạp. Thời gian trồng lại đào sau Tết chậm nhất là khoảng 15 tháng giêng. Đất trồng đào thích hợp là đất thịt pha sét có độ pH 6 – 8. Chọn chỗ đất cao ráo, thoát nước, nếu bị úng nước là đào chết. Nếu không có vườn thì trồng vào chậu to nhưng phải xử lý đáy chậu thật thoát nước. Đường kính chậu lớn hơn đường kính tán cây một chút. Trước khi trồng đào cần bón lót bằng phân ải hoặc phân hữu cơ vi sinh. Khi trồng lấp đất vừa ngang cổ rễ, nện nhẹ đất từ xung quanh dồn vào bầu cho chặt rồi tưới nước đẫm. Sau đó luôn tưới đủ độ ẩm cho đến khi cây ra lá non. Thời gian khoảng 1 tháng. Trồng xong, cắt ngay cành lần thứ nhất. Lần này cắt thật đau để cành mới phát sinh nhiều, năm tới sẽ cho nhiều hoa. Sau đó, mỗi tháng phải cắt nhẹ một vài lần cho đến tháng 6 âm lịch mới thôi. Trong quá trình cắt sửa cần kết hợp tạo hình tán cây. Sau mỗi lần cắt cần hòa phân hữu cơ tưới cho cây. Các tháng tiếp đều phải tưới. Tháng 8, 9 cần tưới bón nhiều để thúc cho cây nẩy nhiều hoa và to hơn. Nguồn ảnh: Internet Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

