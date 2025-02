Trà Vinh: Cận cảnh công trình sửa chữa, chống thấm ĐH02, huyện Càng Long

Đường huyện 02 (ĐH02), là tuyến đường huyết mạch quan trọng của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tuyến đường nối liền Thị trấn Càng Long với các xã An Trường, Tân Bình, Tân An, huyện Tiểu Cần; đồng thời kết nối với đường 991 đi Vĩnh Long.

ĐH02 là tuyến đường huyết mạch quan trọng của huyện Càng Long (Ảnh Thiên Hương – Lê Vũ)

Tuy nhiên trong thời gian qua do mật độ phương tiện lưu thông ngày một gia tăng nên mặt đường đã xuống cấp. Nhiều đoạn bong tróc, sụt lún, tạo nên các hố to gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đặc biệt là các em học sinh (trên suốt tuyến ĐH02 còn có nhiều trường học). Nên việc sửa chữa, bảo trì tuyến đường ĐH02 là quan trọng và rất cần thiết.

Mặt đường của tuyến ĐH02 nhiều nơi xuống cấp

Được biết, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) “Sửa chữa, chống thấm mặt đường Đường huyện 02 (Km05+454 - Km10+100), huyện Càng Long” có 07 gói thầu thành phần với tổng giá trị 3,494 tỷ đồng, vốn thực hiện được trích từ Ngân sách tỉnh năm 2024 (sự nghiệp thường xuyên) được Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số KQ2400554480_2412270833 ngày 27/12/2024.

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, chống thấm mặt đường Đường huyện 02 (Km05+454 - Km10+100), huyện Càng Long có giá trị 3,354 tỷ đồng, thực hiện 45 ngày; do Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Trà Vinh làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Trung Kim mời thầu, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 6/12/2024 đến ngày 13/12/2024 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số: 145/QĐ-ĐQLGTTB, ngày 6/12/2024 của Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Trà Vinh).

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 13/12/2024, có 4 nhà thầu đang tham dự gói thầu này:

Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây dựng Tiến Đạt dự thầu với giá 2,953 tỷ đồng (giá sau giảm 14,28% là 2,531 tỷ đồng).

Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Số 1-715 dự thầu với giá 3,354 tỷ đồng (giá sau giảm 18% là 2,750 tỷ đồng).

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà dự thầu với giá 3,353 tỷ đồng (giá sau giảm 14% là 2,884 tỷ đồng).

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Huỳnh Ánh dự thầu với giá 3,350 tỷ đồng (giá sau giảm 10% là 3,015 tỷ đồng)

Ngày 27/12/2024, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Trà Vinh ban hành Quyết định số KQ2400554480_2412270833 phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây dựng Tiến Đạt trúng thầu với giá 2,531 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày.

Trích 1 phần Quyết định số KQ2400554480_2412270833 phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây dựng Tiến Đạt trúng thầu

Phóng viên Báo tri thức và Cuộc sống có ghi nhận thực tế tại công trình thi công Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, chống thấm mặt đường Đường huyện 02 (Km05+454 - Km10+100), huyện Càng Long vào ngày 15 và 16/02/2025.

Biển báo công trình khá sơ sài. Không có căng dây hoặc rào chắn.

Dọc công trình, chỉ duy nhất 01 xe lu do 01 người điều khiển đang thi công

Nhiều đoạn đá cuội to, chưa được lu lèn

Một điểm tập kết vật tư ngay bên đường

Một điểm tập kết khác cũng ngày bên đường

Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây dựng Tiến Đạt được thành lập năm 2021, có trụ sở tại ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Giám đốc là Trang Xương Ký. Từ năm 2022 đến nay (23/02/2025), Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây dựng Tiến Đạt đã tham gia khoảng 81 gói thầu, trúng khoảng 29 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 52,447 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Công ty chủ yếu tham gia và trúng các gói thầu có Chủ đầu tư là các Ban, ngành trong địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Được biết, hiện Công ty cũng đang đứng đầu Liên danh Hưng Đạt tham gia và chờ kết quả Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị xây dựng (có giá 10,585 tỷ đồng), thuộc Dự án “Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Trà Vinh làm Chủ đầu tư. Theo biên bản mở thầu ngày 20/1/2025, gói thầu đang có 02 Liên danh nhà thầu tham dự:

Liên Danh Gói thầu số 03 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Triết Phát là liên danh chính); dự thầu với giá 8,457 tỷ đồng.

Liên danh Hưng Đạt (Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Xây dựng Tiến Đạt là liên danh chính); dự thầu với giá 10,584 tỷ đồng (giá sau giảm 12,66% là: 9,244 tỷ đồng)

Đến chiều ngày 23/2/2025, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu trên vẫn đang trong tình trạng xét thầu.